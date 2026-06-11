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TÄNA OTSE | Mehhiko avab kaht finaali võõrustanud staadionil jalgpalli MM-i

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Jalgpalli maailmameistrivõistlused algavad neljapäeval kaht MM-finaali võõrustanud Estadio Aztecal, kus üks korraldajamaa Mehhiko kohtub Lõuna-Aafrika Vabariigiga. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.35, kohtumist kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson.

Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariik kohtusid MM-finaalturniiri avamatšis ka täpselt 16 aastat tagasi, 2010. aasta 11. juunil, kui Siphiwe Tshabalala viis toona Johannesburgis kauni kauglöögiga võõrustajad juhtima ning Rafael Marquez tõi kümme minutit enne lõpuvilet tabloole viigi.

Mehhiklaste koosseisu kuulus siis väravavaht Guillermo Ochoa, kes on 40-aastaselt jätkuvalt valmis postide vahel seisma ning on Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo kõrval kolmandaks kuuendale MM-finaalturniirile sõitnud mängijaks.

Mehhiko mängib peatreener Javier Aguirre käe all intensiivset ja agressiivse kaitsepressiga jalgpalli ning on tänavu oma kaheksast kontrollmängust võitnud kuus. Sealjuures alistati eelmisel nädalal Serbia 5:1, kevadel viigistati nii Belgia kui Portugaliga. Kolmest võõrustajariigist peavad paljud just Mehhiko võimalusi sel turniiril kaugele jõuda kõige paremaks. 

Vahemikus 1994-2018 lõppes Mehhiko teekond seitsmel finaalturniiril järjest kaheksandikfinaalis ning kuigi neli aastat tagasi ei pääsetud alagrupist edasi, on raske näha, kuidas see peaks koduseinte vahel korduma grupis, kuhu lisaks neile kuuluvad Lõuna-Aafrika, Tšehhi ja Lõuna-Korea.

Igal juhul tahab Mehhiko alagruppi võita, sest sellisel juhul ootaks ees 1/16-finaal (ja ka potentsiaalne kaheksandikfinaal) taas Estadio Aztecal. Lõuna-Aafrika mehed mängivad pea kõik aga koduses liigas ning nende belglasest peatreener Hugo Broos on öelnud, et see turniir on koondise jaoks pigem kogemuste korjamise kohaks. Eksperdid ennustavad, et LAV peab A-grupis tõenäoliselt leppima viimase kohaga.

Kõigil kolmel võõrustajariigil on oma avatseremoonia; neljapäeval esinevad Mexico Citys kohtumise avavile eel Mehhiko muusikud Mana, Belinda, Lila Downs ning Los Angeles Azules; Nigeeria muusika suurkuju Burna Boy, Colombia tähed J Balvin, Ryan Castro ja Shakira, Venezuela poptäht Danny Ocean, Itaalia tenor Andrea Bocelli ning Lõuna-Korea laulja Ejae. Lavale astub ka näitleja Salma Hayek ning Mehhiko hümni esitab Alejandro Fernandez, samal ajal kui LAV-i hümni kannab ette riigi ilmselt kuulsaim muusik Tyla.

Toimetaja: Anders Nõmm

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ETV
A-alagrupp
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