Valge Maja: Somaalia jalgpallikohtunikul on sidemed terroristidega

Mullu Aafrika parimaks jalgpallikohtunikuks valitud Artan ei saa neljapäeval algaval MM-finaalturniiril vilistada, kuna USA ei lubanud teda riiki. Artanile oli väljastatud diplomaatiline pass ning Somaalia valitsus kinnitas, et Artan reisis kehtivate dokumentidega ja tal oli ka USA viisa. Artani küsitleti Miami lennujaamas 11 tundi ja hoiti kinnipidamisasutuses, misjärel ta pandi lennule Istanbuli, kust ta oma reisi alustas.

Kuigi USA võimud kohe ei põhjendanud, miks Artanil ei lubatud riiki siseneda, siis neljapäeval ütles Valge Maja kõrge ametnik The Athleticule, et tolli- ja piirikaitseamet (CBP) avastas täiendava taustakontrolli käigus, et jalgpallikohtunikul on sidemed inimestega, keda kahtlustatakse kuulumises terroriorganisatsiooni.

"Reisijal keelati riiki siseneda ja talle anti sisserändevorm, milles on märgitud seaduse paragrahv, mille alusel viiakse läbi kiirendatud väljasaatmine vastavalt sisserände- ja kodakondsusseaduse (INA) paragrahvile 8235. President Trumpi valitsus ei luba ühelgi julgeolekuohul meie riiki siseneda – punkt," ütles kõrge ametik.

The Athletic palus Valge Majal ametnikul täpsustada Artani väidetavaid sidemeid terroristidega ja nimetada terrorirühmitust, kuid ei saanud nendele küsimustele vastuseid.

Demokraadist kongresmeni Rick Larseni hinnangul langetas CBP õige otsuse. "CBP otsus oli selles konkreetses juhtumis tõenäoliselt õige. Ma ei saa seda pikemalt kommenteerida. CBP-l on volitus uurida inimeste telefone ja kellega nad suhtlevad ning tundub, et nad otsustasid, et mõned vestlused selle konkreetse isiku [Artani] seadmetes olid piisavalt murettekitavad, et keelata tal riiki sisenemine," selgitas Larsen The Athleticule.

Artan, kellest pidi saama esimene Somaalia kohtunik, kes on MM-finaalturniiril vilistanud, naasis kodumaale kolmapäeval. "Tahaksin tänada ametnikke, ministreid, parlamendiliikmeid ja kõiki teisi, kes on mind toetanud. Kõik on ette määratud. FIFA toetas mind ja oli minuga ühenduses kuni saabusin Mogadishusse (Somaalia pealinn). Ma luban teile, et olen teie kohtunik järgmistel maailmameistrivõistlustel," ütles ta kodumaa meediale.