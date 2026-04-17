Kaldvee ja Lill alustasid MK-etappi kaotuse ja võiduga

Hommikuses mängus pidid Kaldvee ja Lill tunnistama Austraalia kurlingupaari Tahli Gilli ja Dean Hewitti paremust tulemusega 2:11. Lill tõdes, et kohtumine Austraaliaga ebaõnnestus, kuna nad ei kohanenud jääolude ja kividega piisavalt kiiresti.

"Vastased on siin pikalt treeninud, meie pidime täna jääle minema eilse proovitreeningu kogemuse pealt. MK-etapp on selles osas ka eriline, et mängijatel ei ole siin mängueelseid soojendusi ning see muudab väga oluliseks selle, kui kiiresti õnnestub rada ja kive mõista. Mängu esimene vise on ühtlasi ka võistlusvise ning haamer ehk esimese viske eelis loositakse," kommenteeris Lill.

Pärastlõunases mängus õnnestus Eestil jääoludega kohaneda ning hommikune kogemus enda kasuks pöörata, kui vastamisi mindi Šveitsi kurlingupaari Jenny Perreti ja Martin Riosega. Vastased on Kaldveele ja Lillele varasemast hästi tuttavad ning nendega on eelnevatel aastatel korduvalt mängitud. Tasavägise kohtumise võitis Eesti tulemusega 6:4.

Badenis toimuval kõrgetasemelisel MK-etapil osaleb kokku 18 kurlingupaari, kes on jagatud kolme alagruppi. Eestil on alagrupis pidada veel kolm kohtumist. Alagrupi esimese ja teise koha saavutanud tiimid pääsevad otse veerandfinaali, kus nendega liituvad ka kaks paremat kolmanda koha saanud võistkonda. MK-etapi võitjad selguvad pühapäeval.

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill valmistub praegu kuu lõpus algavaks segapaariskurlingu MM-iks, mis algab 25. aprillil Šveitsis Genfis. Sel aastal osaleb MM-il 20 võistkonda, kes on jagatud kahte alagruppi ning võitjad selguvad 2. mail.

Varasematest aastatest on Kaldveel ja Lillel ette näidata 2024. aasta maailmameistrivõistluste hõbemedal ning 2025. aasta MM-ilt saavutatud neljas koht.