TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

"Üks on selline huvitav, sest mul ei ole olnud ühekohalist arvu. Pigem on olnud selline 230," rääkis kümneaastaselt kergejõustiku juurde jõudnud Lehismets. "Üldiselt meeldib mulle tõke, aga kui on võistlus, kus on sprint, siis teen sprinti," ütles Lehismets.

"Väiksena ma tegelesin ujumisega, siis ma tegelesin tennisega, siis ma tegelesin akrobaatikaga ja siis jõudsin kergejõustikuni," lisas ta. "Trennis meeldib olla, sest siis saan tugevamaks. Meil on erinevad trennid. Kui on sprinditrenn, siis on raskem, kui on teised, siis on ägedamad."

Õudusfilme armastav Adeele sai avaetapil 60 meetri jooksus kuuenda koha. Eeljooksus läbis ta distantsi 8,37 sekundi ja A-finaalis 8,48 sekundiga. Adeele isa, 800 meetri jooksus Eesti meistriks tulnud Priit Lehismets, oli sel päeval füsioterapeudina rakkes Kalev/Cramo meeskonnaga, ema Mirjam Lehismets, kellele kuulub tõkkesprindi Eesti rekord, elas Võrus jooksudele kaasa.

"Adeele eesmärk oligi saada finaali. Ta tahtis isiklikku joosta, sellest jäi natuke puudu, aga võistlushooaeg alles algas, teeme trenni ja valmistume edaspidiseks," rääkis ema Mirjam. "Seda ma alati ütlen kõigile, et sportlasgeenid on ikka emadelt!"

Kui palju pidi tütart utsitama, et ta kergejõustiku valiks? "Väga palju ei pidanud. Algselt me valisime kodu lähedal treeneri ja treeningkoha, kus oleks võimalikult hea ise trennis käia. Algselt oli natukene mure sellega, et ta ei tahtnud võistelda, aga kui sai ühe eduelamuse, siis see murdis selle jää," vastas ema.

Sel suvel püstitas Adeele U-14 vanuseklassis Eesti noorterekordi 80 meetri tõkkejooksus ja ütles Võrus, et tal on üks suur eesmärk. "Mul on eesmärk oma ema 100 meetri tõkkerekord üle teha," avalikustas 13-aastane Adeele.

Adeele Lehismets ja Johann Poolak Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Ema Mirjam püstitas siiani kehtiva Eesti rekordi 2005. aasta juulis Saksamaal. Ta jooksis Erfurdis 100 meetrit tõkkeid 12,93 sekundiga ja võitis U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali.

"Suvel põgusalt me oleme sellest rääkinud küll, sest ta jooksis enda vanuseklassi Eesti rekordi ja me koos korduvalt vaatasime ka Eesti naistõkkesprintereid, kellel läheb järjest paremaks," rääkis Mirjam Lehismets. "Olen öelnud küll, et tahaks, et mu rekord üle löödaks ja Adeele siis ühekorra hõikas välja, et äkki olen mina hoopis see, kes selle rekordi üle lööb."

Rahvusrekordi püstitamise aastal võitis Mirjam Lehismets tõkkesprindis kuldmedali ka Türgis Izmiris toimunud üliõpilaste suveuniversiaadil, kus sai kettaheites kulla Gerd Kanter ja maadluses pronksi Heiki Nabi. Kolmekesi koos lõigati siis sportlaskülas ka torti.

Võistlejanumbri üks, mis eeldab järjepidevust ja võistkonnakaaslaste motiveerimist, kandmine TV 10 sarjas ei ole tütrele Mirjami sõnul koormaks. "Võib-olla see annab talle motivatsiooni ja indu, kui tekib olukord, et äkki täna trenni ei lähe, siis see annab tahtejõudu juurde," arvas ema.

Tõkkesprint on TV 10 sarjas noortele kavas järgmisel vabariiklikul etapil.