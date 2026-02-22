Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

Kui individuaalvõistlustel tuli võistlejatel läbida lühike, umbes kolmeminutiline pingutus, siis teatevõistluses oli pikem distants. Ringi läbimiseks kulus umbes seitse minutit ja seda pidi tegema kaks korda formaadis naine - mees - naine - mees.

Esimesena ületas finišijoone Prantsusmaa, kes oli ka algusest lõpuni juhtimas, kuigi viimase vahetuse eel jõudis Šveits kandadele. Prantsusmaa esindajad said ühtlasi oma teise medali, sest individuaalselt oli Harrop teine ja Anselmet kolmas.

Teisena lõpetas Šveits (Marianne Fatton - Jon Kistler), jäädes konkurendile 11,86 sekundiga alla. Kolmanda koha sai Hispaania (Ana Alonso Rodriguez - Oriol Cardona Coll (+29,50). Hispaanlased said ka vales alas suuskadele pidamislindi allakleepimise eest kolm sekundit trahvi.

Kokku lõpetas võistluse tosin võistkonda.

Esimest korda olümpiakavas olnud suusamägironimise kõik kullad läksid seega erinevatele riikidele: meeste individuaalvõistluse võitis hispaanlane Cardona Coll ja naiste oma šveitslanna Fatton.