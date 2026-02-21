Kindlalt Norra alistanud Šveitsi kurlingumehed said kaela pronksi

Olümpiamängude põhiturniiril kõik üheksa mängu võitnud, aga poolfinaalis otsustavatel hetkedel Suurbritanniale alla jäänud Šveits sai teises voorus kolm punkti ja lisas järgmises veel ühe. Norralased said oma esimese punkti kirja viiendas voorus, aga Šveits näitas taaskord võimu ning saavutas lõpuks kindla 9:1 võiduga olümpiapronksi.

"Töötasime selle nimel neli aastat," ütles Šveitsi kapten Yannick Schwaller. "Näitasime terve nädala jooksul suurepärast taset ja saime lõpuks medali kätte, aga finaalist välja jäämine oli valus."

"Olen väga õnnelik selle üle, kuidas poisid tagasi tulid. See ei olnud lihtne," jätkas kapten. "Meil ei olnud hea õhtu ega hea uni. Niimoodi toibuda ja medali eest võidelda, selle üle peab uhke olema."

Meeste kurlinguturniiri finaal toimub laupäeval, vastamisi lähevad neli aastat tagasi hõbeda võitnud Suurbritannia ja pronksi saanud Kanada.