Üheksa mängu järjest võitnud Šveits kaotas otsustaval momendil

Kanada koondis eesotsas kapten Brad Jacobsiga oli põhiturniiril saanud seitsme võidu kõrvale kaks kaotust, ühe Šveitsilt ja teise just Norra koondiselt.

Poolfinaali kolmandas voorus õnnestus neil vastaselt röövida üks kivi ja niimoodi mängu dikteerima asuda. Viimases voorus teenis Norra aga 2:4 taga olles kaks punkti ja kindlustas nii lisavooru. Seal oli viimase kivi eelis Kanadal, kes teeniski ühe punkti ja tagas koha finaalis.

Esikohaduellis tuleb minna vastamisi Suurbritanniaga, kes sai jagu Šveitsist. Kui põhiturniiril võitis Šveitsi kõiki ehk nende hulgas ka britte, siis poolfinaalis jäädi samale vastasele 5:8 alla.

Šveitsile kujunesid valusaks kuues voor, kus vastased röövisid ühe punkti ja kaheksas voor, kus britid teenisid kaks punkti. Kümnendas oli Šveits taga 5:6 ja neil oli kasutada eelis, aga hoopis Suurbritannia röövis kaks punkti ja tagas koha finaalis.

Pronksimatš Šveits - Norra peetakse reede õhtul. Kanada ja Suurbritannia selgitavad olümpiavõitja laupäeval.

Naiste turniiril toimuvad reedel poolfinaalid Rootsi - Kanada ja USA - Šveits. Põhiturniiril kaotas Rootsi kaks kohtumist, aga oli sellegipoolest parim naiskond. Ülejäänud kolmik sai kolm kaotust.