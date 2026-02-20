Eesti laskesuusakoondise peatreener: olen motiveeritud ametis jätkama

Haavard, me ei tea veel, kas olümpiamängud on meie laskesuusatajate jaoks läbi või mitte, sest võib-olla saab Susan Külm homme (laupäeval - ERR) osaleda ühisstardist sõidus. Mida teevad meie koondislased järgmiste päevade jooksul?

Kõik sportlased peale Jakobi [Kulbin] ja Susani sõitsid eile olümpialt koju, et natukene puhata ja hakata seejärel Kontiolahti MK-etapiks valmistuma. Nad väärivad puhkust. Paari päeva pärast hakkavad nad uuesti trenni tegema.

Kui suured on tegelikult Susani šansid pääseda ühisstardist sõitu?

Seda on väga raske öelda. Olümpiamängude ühisstart on nii kõva võistlus, et isegi haigestunud sportlased tahavad selles osaleda. Samas on Susan esimene varuvõistleja. Seega peame veenduma, et ta oleks vajadusel valmis võistlema.

Teatesõitudest on nüüdseks paar päeva möödas. Kas sa oled vahepeal avastanud mõne uue põhjuse, miks meie sportlastel läks teatesõitudes just nii nagu läks?

Ei ole. See on keeruline küsimus. Ma ei usu, et sellel oli üks kindel põhjus. Arvan, et pärast Kontiolahti MK-etappi oskan paremini öelda, mis juhtus. Seal saame hinnata meie tegelikku taset.

Ma suhtlesin eelmisel nädalal [Eesti laskesuusaliidu spordidirektor] Kauri Kõivuga ja tema ütles, et arutate lepingu pikendamist. Kas näeme sind ka järgmisel hooajal Eesti koondise peatreeneri rollis?

Mul on olnud väga hea aasta. Olen motiveeritud jätkama, aga eks näis.

Loodetavasti näeme sind veel! Räägime viimase teemana sinu kodumaast Norrast. Kuidas seal hinnatakse laskesuusatajate edu Milano Cortina mängudel? Seekord ei olnud norrakad nii domineerivad kui Pekingi taliolümpial.

Ma usun, et kõik on õnnelikud. Tean, et inimesed ootasid rohkem kuldmedaleid, kuid samas ollakse kõikide medalite üle õnnelikud. Isegi ilma vendade Bödeta on Norra laskesuusatajad näidanud kõrget taset, nii individuaalselt kui ka teatesõitudes.