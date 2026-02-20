X!

Pekingis pronksiga piirdunud sakslanna sõitis Livignos kindlalt kullale

OM2026
Daniela Maier
Daniela Maier Autor/allikas: SCANPIX / dpa/picture-alliance
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude freestyle-suusatamise naiste suusakrossi võitis sakslanna Daniela Maier, kes edestas finaalis šveitslannat Fanny Smithi ja rootslannat Sandra Näslundi.

29-aastane Maier sai eelsõidus Livignos parima asetuse, võitis oma kaheksandikfinaali, veerandfinaali ja poolfinaali ning jättis konkurendid seljataha ka finaalis.

Sellega sai sakslanna karjääri esimese tiitlivõistluste kulla: nelja aasta eest Pekingis oli ta pronksil, üksnes pronks tuli ka mulluselt MM-ilt.

Mullu krooniti Engadinis maailmameistriks kodupubliku ees võistelnud Smith, kes pidi seekord leppima hõbedaga. Pekingis jagas ta aga koos Maieriga pronksmedalit.

Medali sai Milano Cortina mängudelt ka Pekingi olümpiakuld Näslund, kes tuli Itaaliasse MK-sarja üldliidrina. Paraku suutis ta finaalis edestada üksnes prantslannat Marielle Berger Sabbateli.

Meeste suusakross on kavas laupäeval, 21. veebruaril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

16:43

Dale-Skjevdali kullavõit oli ajaloolise tähtsusega

16:15

Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

16:01

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks Uuendatud

15:09

Pekingis pronksiga piirdunud sakslanna sõitis Livignos kindlalt kullale

14:50

Üheksa mängu järjest võitnud Šveits kaotas otsustaval momendil

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

14:01

Henry Sildaru: praegu on hea pingelangus

13:07

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

16:43

Dale-Skjevdali kullavõit oli ajaloolise tähtsusega

16:15

Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

16:01

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks Uuendatud

15:09

Pekingis pronksiga piirdunud sakslanna sõitis Livignos kindlalt kullale

14:50

Üheksa mängu järjest võitnud Šveits kaotas otsustaval momendil

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

14:01

Henry Sildaru: praegu on hea pingelangus

13:07

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele Uuendatud

12:41

Koitmaa võimalikust USA - Kanada finaalist: seal on kindlasti pinged õhus

11:33

VIDEO | Huntkoerad püüavad olümpial pilke

11:15

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia

10:55

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri esimese finalisti selgitavad Kanada ja Soome

10:15

Olümpiarajale jooksnud huntkoera elab Eestiski paarkümmend isendit

09:51

TÄNA OTSE | 1500 meetris on oodata sprinterite ja distantsisõitjate mõõduvõttu

09:26

Kaotusele lähedal olnud USA hokinaiskond sai olümpiakulla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo