Pekingis pronksiga piirdunud sakslanna sõitis Livignos kindlalt kullale

Milano Cortina olümpiamängude freestyle-suusatamise naiste suusakrossi võitis sakslanna Daniela Maier, kes edestas finaalis šveitslannat Fanny Smithi ja rootslannat Sandra Näslundi.

29-aastane Maier sai eelsõidus Livignos parima asetuse, võitis oma kaheksandikfinaali, veerandfinaali ja poolfinaali ning jättis konkurendid seljataha ka finaalis.

Sellega sai sakslanna karjääri esimese tiitlivõistluste kulla: nelja aasta eest Pekingis oli ta pronksil, üksnes pronks tuli ka mulluselt MM-ilt.

Mullu krooniti Engadinis maailmameistriks kodupubliku ees võistelnud Smith, kes pidi seekord leppima hõbedaga. Pekingis jagas ta aga koos Maieriga pronksmedalit.

Medali sai Milano Cortina mängudelt ka Pekingi olümpiakuld Näslund, kes tuli Itaaliasse MK-sarja üldliidrina. Paraku suutis ta finaalis edestada üksnes prantslannat Marielle Berger Sabbateli.

Meeste suusakross on kavas laupäeval, 21. veebruaril.