Hispaania lõpetas uuel olümpiaalal üle poole sajandi kestnud kullaootuse

Hispaania teenis taliolümpiamängudel esimese kuldmedali pärast 1972. aastat, kui esimest korda OM-kavva kuuluval SkiMol ehk suusamägironimises teenis meestest esikoha Oriol Cardona Coll.

Suusamägironijad võistlesid Milano Cortina mängudel neljapäeval individuaalselt sprindidistantsil, kus esmalt tuli suuskadel 60 meetrit järsust nõlvast üles liikuda, siis suusad selga võtta ja kümme meetrit trepist üles joosta ning pärast lühikest, lauget suusasõitu seejärel slaalomirajal finišisse laskuda.

Nagu kirjeldusest arvata võib, meelitab skimo ligi kestvusalade sportlasi, näiteks on USA rattakuulsus Quinn Simmons käinud välja, et soovib järgmistel taliolümpiamängudel sel alal võistelda. Skimo suurim kuulsus, hispaanlane Kilian Jornet on aga olnud skimo olümpiakavva lülitamise vastu, väites, et lühikesel ja pealtvaatajate jaoks kohandatud sprindidistantsil pole õige suusamägironimisega mingit pistmist.

Olgu kuidas on, neljapäeval saatis nii meeste kui naiste seas edu valitsevat maailmameistrit. Ala esimeseks olümpiavõitjaks sai šveitslanna Marianne Fatton, kellele järgnes prantslanna Emily Harrop ja hispaanlanna Ana Alonso Rodriguez. Meeste sprindis edestas hispaanlane Oriol Cardona Coll neutraalset sportlast Nikita Filippovit ja prantslast Thibaut Anselmet'd.

Enne neljapäeva oli Hispaania taliolümpiamängude ajaloo jooksul võitnud kokku viis medalit, sealjuures PyeongChangist kaks pronksi ja Pekingist ühe hõbeda. Viimane – ja seni ainus - olümpiavõit jäi aga aastasse 1972, kui Sapporos teenis kulla mäesuusataja Francisco Fernandez Ochoa.