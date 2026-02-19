Kanada peatreener ei välistanud Crosby osalemist poolfinaalis

2010. ja 2014. aastal olümpiavõitjaks tulnud Crosby sai vigastada veerandfinaalis Tšehhi vastu, kui tema parem jalg paindus ebaloomulikku asendisse pärast kokkupõrget vastasmeeskonna kaitsja Radko Gudasega.

Crosby suutis küll kokkupõrke järel püsti tõusta ja edasi uisutada, aga lahkus üsna ruttu jäält ning rohkem väljakule ei tulnud.

Cooper kohtus neljapäeval Kanada ajakirjanikega ning ütles, et Crosby valmisolekut hinnatakse päev-päevalt. "Turniir ei ole kohe kindlasti Sidney jaoks läbi. Meie parimad spetsialistid tegelevad temaga. Meie eesmärk ei ole kedagi ohtu seada. Kui ta suudab mängida, siis ta kindlasti mängib," sõnas Cooper.

38-aastane Crosby ei osalenud neljapäevasel treeningul. Ta on olümpial nelja mänguga kirja saanud kuus resultatiivsuspunkti (2 väravat + 4 väravasöötu).

Lisaks puudusid neljapäevaselt treeningult Nathan MacKinnon, Brad Marchand, Cale Makar ja Devon Toews, kuid mitte tervisest tulenevatel põhjustel.

Otseülekanne Kanada - Soome poolfinaalist algab reedel ETV+ kanalil ja ERR-i spordiportaalis kell 17.35.