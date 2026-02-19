Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika
Milano Cortina taliolümpiamängude meeste kurlinguturniiril jõudsid viimastena nelja parema hulka Suurbritannia ja Norra.
Nelja aasta tagune hõbemedalist Suurbritannia jäi teisipäeval raskesse seisu, kui kaotas Kanadale 5:9. Brittidel oli edasipääsuks poolfinaali vaja võita viimane alagrupimatš USA vastu ja loota konkurentide ebaõnnele.
Suurbritannia saigi kolmapäeval USA-st jagu 9:2 ning neljapäeval tegi neile kingituse Itaalia meeskond, kes ei suutnud enda viimases matšis seljatada esikoha kindlustanud Šveitsi meeskonda.
Britid (5-4) tagasid endale alagrupist edasipääsu neljanda meeskonnana ja lähevad neljapäeva õhtul toimuvas poolfinaalis vastamisi Šveitsiga, kes võitis alagrupis kõik üheksa matši.
Šveitsi järel lõpetasid teisel ja kolmandal kohal Kanada (7-2) ja Norra (5-4). Sarnaselt Suurbritanniale oli Norral vaja võita viimane alagrupimatš ning juhuse tahtel kohtuti poolfinaali vastase Kanadaga, kes alistati 8:6. Võidule laoti alus esimese viie vooruga, kui asuti juhtima 7:2.
Pekingi olümpiavõitjal Rootsil läks alagrupiturniir täiesti aia taha. Üheksast matšist suudeti võita vaid kaks – Hiina alistati 6:4 ja Norra 7:4 tulemusega.
Pronksimatš on kavas reedel ja kullamatš laupäeval.
Toimetaja: Henrik Laever