Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika

Nelja aasta tagune hõbemedalist Suurbritannia jäi teisipäeval raskesse seisu, kui kaotas Kanadale 5:9. Brittidel oli edasipääsuks poolfinaali vaja võita viimane alagrupimatš USA vastu ja loota konkurentide ebaõnnele.

Suurbritannia saigi kolmapäeval USA-st jagu 9:2 ning neljapäeval tegi neile kingituse Itaalia meeskond, kes ei suutnud enda viimases matšis seljatada esikoha kindlustanud Šveitsi meeskonda.

Britid (5-4) tagasid endale alagrupist edasipääsu neljanda meeskonnana ja lähevad neljapäeva õhtul toimuvas poolfinaalis vastamisi Šveitsiga, kes võitis alagrupis kõik üheksa matši.

Šveitsi järel lõpetasid teisel ja kolmandal kohal Kanada (7-2) ja Norra (5-4). Sarnaselt Suurbritanniale oli Norral vaja võita viimane alagrupimatš ning juhuse tahtel kohtuti poolfinaali vastase Kanadaga, kes alistati 8:6. Võidule laoti alus esimese viie vooruga, kui asuti juhtima 7:2.

Pekingi olümpiavõitjal Rootsil läks alagrupiturniir täiesti aia taha. Üheksast matšist suudeti võita vaid kaks – Hiina alistati 6:4 ja Norra 7:4 tulemusega.

Pronksimatš on kavas reedel ja kullamatš laupäeval.