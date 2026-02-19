X!

Fontanast sai läbi aegade enim olümpiamedaleid võitnud itaallane

Arianna Fontana.
Arianna Fontana. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kiiruisutajast Arianna Fontanast sai kolmapäeval läbi aegade enim olümpiamedaleid võitnud Itaalia sportlane.

Kodustel Milano Cortina mängudel 2000 m segateatesõidus olümpiavõitjaks kroonitud ja 500 m distantsil hõbemedalile tulnud Fontana võitis kolmapäeval teise hõbemedali lühirajauisutamise 3000 m naiskondlikus teatesõidus.

Itaalia nelik, kuhu lisaks Fontanale kuulusid veel Elisa Confortola, Chiara Betti ja Arianna Sighel, pääses poolfinaalist edasi paremuselt teise ajaga ning finaalis tuli samuti leppida teise kohaga. Kuldmedali pälvis Lõuna-Korea naiskond (Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee, Noh Do-hee) ja pronksi teenis Kanada esindus (Danaé Blais, Florence Brunelle, Kim Boutin, Courtney Sarault).

35-aastase Fontana auhinnakapis on nüüd 14 olümpiamedalit, millest kolm on kuldsed, kuus hõbedased ja viis pronksised. "Olen ausalt öeldes sõnatu. Istusin riietusruumis ja järsku oli hetk, kus see kõik jõudis mulle päriselt kohale. See on uskumatu saavutus, olen üliõnnelik," rääkis ta kolmapäevase võistluse järel kodumaa meediale.

Kuni Milano Cortina mängudeni oli medalite koguarvu poolest kõige edukam Itaalia olümpialane vehkleja Edoardo Mangiarotti, kes võitis alates Berliini mängudest 1936. aastal kuni Rooma mängudeni 1960. aastal 13 medalit, millest kuus olid kuldsed.

Kolmapäeval jagati lühirajauisutamises medalid välja veel ka meeste 500 m distantsil, kus tuli kuldmedalile kanadalane Steven Dubois. Tegu oli tema karjääri teise olümpiakullaga ja ühtekokku viienda olümpiamedaliga. Hõbemedali sai kaela hollandlane Melle van 't Wout ja pronksi teenis tema noorem vend Jens.

Toimetaja: Henrik Laever

