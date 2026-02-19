Meeste rennisõidu kvalifikatsioon lükati reedele

Võistluspaigas Livignos on neljapäeval tugev lumesadu. Kohapeal viibiva ERR-i spordireporteri Debora Saarnaki sõnul on ohus ka õhtuse naiste rennisõidu kvalifikatsiooni toimumine.

Meeste rennisõidu kvalifikatsiooni stardinimekirja kuulus teiste seas Henry Sildaru, kes pidi Milano Cortina mängudel tegema oma kolmanda stardi. Nii pargisõidus kui ka Big Airis piirdus ta kvalifikatsiooniga. Pargisõidus oli kokkuvõttes tema lõppkoht 21. ja Big Airis 22.