VIDEO | Suusatajate kõrval ületas olümpial finišijoone ka huntkoer
Milano Cortina olümpia murdmaasuusatamise naiste sprinditeate kvalifikatsioonis pääses rajale koer. Tesero suusastaadioni lähedalt pärit Tšehhoslovakkia huntkoer Nazgul polnud õnneks sportlaste suhtes agressiivne.
Temast on kiirelt kujunenud olümpia mitteametlik maskott. Korraldajad kinnitasid siiski ERR-ile, et publikul ei ole lubatud staadionile koeraga tulla.
"Koer tuli väljast ja jooksis nii kiiresti, et pääses pealtvaatajate telki ja sealt edasi suusarajale," kirjeldas Val di Fiemme olümpiavõistluste peadirektor Giovanni Plano.
"Ta oli tõesti nii kiire, et lõpuks saime ta kätte alles pärast finišit. Ta oli tegelikult väga rahulik, nii et kui ta meil juba käes oli, saime ta kenasti staadionilt minema viia."
Toimetaja: Siim Boikov