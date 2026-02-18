VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

Kohtumise viimasel perioodil mängus Tšehhiga jäi Kanada 2:3 kaotusseisu. Ondrej Palat tabamusele vastas aga mõni minut hiljem Nick Suzuki ja kirjutas Vahtralehemaa meeskonnale lisaaja.

Milano Cortina olümpiamängude meeste jäähokiturniiri veerandfinaalis oli favoriit Kanada lähedal väljalangemisele, aga suutis otsustavate hetkede tabamustega siiski poolfinaali jõuda.

