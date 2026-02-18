X!

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

OM2026
Foto: SCANPIX / AP
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude meeste jäähokiturniiri veerandfinaalis oli favoriit Kanada lähedal väljalangemisele, aga suutis otsustavate hetkede tabamustega siiski poolfinaali jõuda.

Kohtumise viimasel perioodil mängus Tšehhiga jäi Kanada 2:3 kaotusseisu. Ondrej Palat tabamusele vastas aga mõni minut hiljem Nick Suzuki ja kirjutas Vahtralehemaa meeskonnale lisaaja.

Seal osutus Kanada sangariks igapäevaselt Vegas Golden Knightsi ridades litrit taltsutav Mitch Marner, kelle läbiminekuvärav tõi hoki sünnimaale 4:3 võidu.

Toimetaja: Siim Boikov

