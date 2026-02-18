Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

Milano Cortina olümpiamängude lumelauaspordi pargisõitudes domineerisid Aasia sportlased, kes võtsid mõlemad kullad ja kokku kuuest võimalikust medalist neli.

Meeste konkurentsis teenis esikoha hiinlane Su Yiming, kes tähistas nii oma 22. sünnipäeva. Ühtlasi oli see nende mängude esimene kuld suurriigile, sest saavutati ajaliselt pisut varem kui Xu Mengtao esikoha naiste vigurhüpetes.

Su kindlustas esikoha juba lõppvõistluse avavoorus saadud 82,41 punktiga, kuigi kõige kirkama autasu toonuks ka kolmandas voorus näidatud tulemus 82,18. Teise koha sai jaapanlane Taiga Hasegawa (82,13) ja kolmandaks tuli ameeriklane Jake Canter (79,36).

Kui meeste seas tehti parimad sooritused avavoorus, siis naiste hulgas terve esikolmik just viimases: olümpiavõitjaks krooniti jaapanlanna Mari Fukada (87,83), kellele järgnesid uusmeremaalanna Zoi Sadowski Synnott (87,48) ja jaapanlanna Kokomo Murase (85,80).

Ühtlasi lõppes sellega Milano Cortina mängude lumelauaprogramm. Kõige edukamaks medaliriigiks osutus Jaapan, kes sai võimalikust 11 kullast neli. Lisaks teeniti ka kaks hõbedat kolm pronksi. Kokku üheksa medalit oli rohkem kui kaks korda enam paremuselt teisest riigist Austriast (kaks kulda, üks hõbe, üks pronks).

Esimest korda osales olümpiamängudel ka Eesti lumelaudur. Mai Brit Teder sai naiste krossis eelsõidus 32 sportlase seas 30. asetuse ja langes konkurentsist kaheksandikfinaalis.