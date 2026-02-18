Vigurhüpetes riputati kuld teist olümpiat järjest sama naise kaela

Lõppvõistluse pääsenud tosina sportlase seas sai esimeses faasis parima tulemuse Scott (117,19) ja Xu oli alles paremuselt neljas (107,75), kuid esimese kahe hüppega selgitati üksnes kaheksa finalisti.

Kui oli vaja sooritada otsustav hüpe, siis hinnati kõige kõrgemalt 35-aastase Xu sooritust. Viiendat korda olümpial osalenud sportlane kaitses ühtlasi oma nelja aasta eest Pekingis teenitud esikohta. Varasemast on tal ka 2014. aasta Sotši mängude hõbe.

Eakaaslasest konkurendile alla jäänud Scott oli kolmel varasemal olümpial samuti 12 hulka jõudnud, kuid polnud seni üheksandast kohast kõrgemat teeninud. Küll on tal auhinnakapis kaks hõbedat ja kaks pronksi MM-võistlustelt.

Neljapäeval selguvad Milano Cortina mängudel paremad ka meeste vigurhüpetes.