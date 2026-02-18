X!

Vigurhüpetes riputati kuld teist olümpiat järjest sama naise kaela

OM2026
Xu Mengtao
Xu Mengtao Autor/allikas: SCANPIX / AP
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude naiste vigurhüpped võitis hiinlanna Xu Mengtao (112,90 punkti), kellele järgnesid austraallanna Danielle Scott (102,17) ja koondisekaaslane Shao Qi.

Lõppvõistluse pääsenud tosina sportlase seas sai esimeses faasis parima tulemuse Scott (117,19) ja Xu oli alles paremuselt neljas (107,75), kuid esimese kahe hüppega selgitati üksnes kaheksa finalisti.

Kui oli vaja sooritada otsustav hüpe, siis hinnati kõige kõrgemalt 35-aastase Xu sooritust. Viiendat korda olümpial osalenud sportlane kaitses ühtlasi oma nelja aasta eest Pekingis teenitud esikohta. Varasemast on tal ka 2014. aasta Sotši mängude hõbe.

Eakaaslasest konkurendile alla jäänud Scott oli kolmel varasemal olümpial samuti 12 hulka jõudnud, kuid polnud seni üheksandast kohast kõrgemat teeninud. Küll on tal auhinnakapis kaks hõbedat ja kaks pronksi MM-võistlustelt.

Neljapäeval selguvad Milano Cortina mängudel paremad ka meeste vigurhüpetes.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

17:12

VAATA OTSE | Kas Kanada võtab Tšehhi vastu taas suure võidu? Uuendatud

17:03

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

16:12

Vigurhüpetes riputati kuld teist olümpiat järjest sama naise kaela

15:46

Slovakkia viskas veerandfinaalis Saksamaa võrku kuus litrit Uuendatud

15:37

Mikaela Shiffrin tuli slaalomis kahekordseks olümpiavõitjaks Uuendatud

14:30

TÄNA OTSE | Jäähokiõhtu lõpetab maiuspala USA - Rootsi

14:11

TÄNA OTSE | Valitsev olümpiavõitja Soome võtab mõõtu Šveitsiga

13:41

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

17:12

VAATA OTSE | Kas Kanada võtab Tšehhi vastu taas suure võidu? Uuendatud

17:03

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

16:12

Vigurhüpetes riputati kuld teist olümpiat järjest sama naise kaela

15:46

Slovakkia viskas veerandfinaalis Saksamaa võrku kuus litrit Uuendatud

15:37

Mikaela Shiffrin tuli slaalomis kahekordseks olümpiavõitjaks Uuendatud

15:04

Glinka pidi Lille'is reketid pakkima

14:30

TÄNA OTSE | Jäähokiõhtu lõpetab maiuspala USA - Rootsi

14:11

TÄNA OTSE | Valitsev olümpiavõitja Soome võtab mõõtu Šveitsiga

13:41

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

13:06

Veesaareta mänginud North Carolina sai kindla kaotuse

12:22

Spordimuuseumi kogud. Eesti sportlased läksid taliolümpiale Jaaksoni passidega

11:58

EPK mõistis hukka agressorriikide parasportlaste osalemise taliparalümpiamängudel

10:45

AÜE velotuuri temposõiduetapi võitis Evenepoel, Mätik avas hooaja Hispaanias

10:20

Venelased ja valgevenelased võistlevad taliparalümpial oma riigi lipu all

09:38

Varnavskaja: Niina viga nägid ainult spetsialistid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo