TÄNA OTSE | Eesti suusatajad lähevad rajale sprinditeates

Täna kell 10.40 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia murdmaasuusatamise sprinditeate kvalifikatsioonist. Võistlust kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Taavi Lehemaa, reporterina on kohapeal Johannes Vedru.

Sprinditeate kvalifikatsioonis lähevad mõlemad tiimi liikmed rajale individuaalselt ning edasipääsejad selguvad koondaegade põhjal.

Naiste kvalifikatsioonis asub võistlustulle 26 paari ning Eestit esindavad Mariel Merlii Pulles ja Keidy Kaasiku (stardinumber 12). Meeste kvalifikatsioonis osaleb 27 paari ning Eesti eest on väljas Karl Sebastian Dremljuga ja Martin Himma (nr 16).

Paarissprint on kuulunud olümpiakavva alates 2006. aasta Torino mängudest. Neli aastat tagasi Pekingis tulid sel distantsil olümpiavõitjateks meestest norralased Johannes Hosflöt Kläbo ja Erik Valnes ning naistest sakslannad Katharina Hennig ja Victoria Carl.

Otseülekanne finaalidest algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 12.30.

Toimetaja: ERR Sport

