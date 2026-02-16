Hollandi lühirajauisutajad nopivad kuldmedaleid

Ka 500 meetri distantsil kõik konkurendid selja taha jätnud 24-aastasele Velzeboerile järgnesid kanadalanna Courtney Sarault (1.28,523) ja lõunakorealanna Kim Gil-li (1.28,614).

Kui siia lisada ka Pekingi olümpiamängude teatesõidu kuld, siis kasvab Velzeboeri olümpiavõitude arv kolmele.

Meeste kolmest individuaaldistantsist kaks on võitnud samuti hollandlane Jens van 't Wout. Ta on pannud kinni 1000 ja 1500 meetri võistluse, kusjuures viimases sai pronksi lätlane Roberts Kruzbergs. 500 meetris ootavad ees veerandfinaalid ja van 't Wout on ka seal olemas.

Segavõistkondade 2000 meetri teateuisutamises jäi Holland pidama aga poolfinaali ning esikolmiku moodustasid Itaalia, Kanada ja Belgia.