Norra suusahüppaja teenis Milano Cortina mängudel ka teise kulla

OM2026
Eirin Maria Kvandal, Anna Odine Ström, Nika Prevc
Eirin Maria Kvandal, Anna Odine Ström, Nika Prevc Autor/allikas: SCANPIX / AFP
OM2026

Milano Cortina olümpiamängudel võitis naiste suusahüpete suure mäe võistluse norralanna Anna Odine Ström (284,8 punkti), kes edestas koondisekaaslast Eirin Maria Kvandalit (282,7) ja sloveenlannat Nika Prevci (271,5).

Esimese vooru järel asus võistlust juhtima 24-aastane Kvandal, aga teise hüppega õnnestus koondisekaaslasel mööduda ja teenida nii oma teine individuaalne kuldmedal Milano Cortina mängudelt. Ta oli parim ka normaalmäel.

Segavõistkondade võistlusel Norra koondisega lisaks hõbedale tulnud Strömi jaoks on tegemist esimeste individuaalsete täistabamustega tiitlivõistlustelt. Varsemalt oli tal MM-idelt kaks pronksi. MK-etappidelt on ta pärast 2023. aasta Rasnovi esikohta saanud vaid ühe võidu - mullu detsembris Wislas.

Tänavuse MK-hooaja valitseja Prevc seega Milano Cortina mängudel kuldmedalit ei saanudki. Normaalmäe võistlusel pidi ta leppima hõbedaga ja suurel mäel oli avavooru järel alles viies, kuid suutis teise hüppega siiski pjedestalile kerkida.

Kaheksa hulka jõudsid pühapäeval veel Frida Westman (Rootsi; 265,4), Silje Opseth (Norra; 262,6), Heidi Dyhre Traaserud (Norra; 259,1), Lisa Eder (Austria; 257,6) ja normaalmäe pronks Nozomi Maruyama (Jaapan; 257,0).

Naiste suure mäe võistlus oli olümpiamängudel kavas esimest korda.

Toimetaja: Siim Boikov

