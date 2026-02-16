Spordimuuseumi kogud. Allar Levandi võistlusnumber 13

Milano ja Cortina d' Ampezzo taliolümpiamängude puhul vaatas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum oma kappides ja riiulites ringi. Muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons valis välja kümme eset, mis annavad edasi Eesti talispordi olümpialugu 20. sajandil. Igal argipäeva hommikul 9. kuni 20. veebruarini tutvustab spordimuuseum mitmekesist valikut ka Vikerraadio olümpiaminutites.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogus on hulgaliselt võistlusnumbreid. Üks erilisemaid neist pärineb 1988. aasta Calgary olümpiamängude päevilt ja sellel on arv "13". Õigupoolest käib antud võistlusnumber kokku samadel talimängudel kasutusel olnud võistlusnumbriga "4".

Mõlemad numbrisärgid kuuluvad meie kahevõistlejale Allar Levandile. Võistlusnumber arvuga "4" kangastub silme ette väga paljudele. Startis ju Allar pärast suusahüppevõistlust just neljanda murdmaa jälitussõidule. Ning öötundidel vaadatud ülekandest on meeles, kuidas ta möödus ühest konkurendist ja lõpetas kolmandana.

Allar Levandi individuaalse kahevõistluse suusahüpete võistlusnumber 1988. aasta taliolümpiamängudelt Autor/allikas: Jüri Jõepera (Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum)

Individuaalset suusahüppevõistlust alustas Levandi aga maagilise arvuga "13". Eestlaste jaoks oli individuaalse kahevõistluse hüppevõistlus oluline hetk, kuna neli päeva varem toimunud võistkonnavõistlus jäi Levandil koos Nõukogude Liidu meeskonnaga pooleli. Siiski ei näidanud see katkestamine eestlase vormi, vaid võistlusnumber "13" tõi hoopis õnne ja eestlastele ajaloolise teise taliolümpiamängude medali.