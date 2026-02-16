X!

TÄNA OTSE | Olümpial debüteerib uudne suusahüppe meeskonnavõistlus

OM2026
OM2026

Täna kell 20.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia suusahüpete meeste paarisvõistluselt. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu, reporter on Johannes Vedru.

Kui aastatel 1988-2022 oli olümpiamängudel kasutusel meeskonnavõistlus neljale liikmele, siis Milano Cortina olümpia toob kaasa formaadimuudatuse. Nüüd on igal koondisel vaja välja panna vaid kaks meest ja kokku asub võistlustulle 17 paari.

Osaleb ka Eesti paar Artti Aigro - Kaimar Vagul. Favoriite tasub otsida mõistagi seniste võistluste medalivõitjate seast. Näiteks suure mäe olümpiavõitja Domen Prevc teeb kaasa koos Anže Lanišekiga ja normaalmäe võitja Philipp Raimund koos Andreas Wellingeriga.

Kindlasti tasub kõigil arvestada tugeva Jaapani paariga Ren Nikaido - Ryoyu Kobayashi, austerlased panevad välja aga Jan Hörli ja Stefan Embacheri. Individuaalvõistlustel kaks medalit võitnud poolakas Kacper Tomasiak hüppab koos Pawel Wasekiga.

Norra paari moodustavad Johann Andre Forfang ja suurel mäel esimesena medalita jäänud Kristoffer Eriksen Sundal.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

11:31

Spordimuuseumi kogud. Allar Levandi võistlusnumber 13

11:11

Norra suusahüppaja teenis Milano Cortina mängudel ka teise kulla

10:38

VAATA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel slaalom? Uuendatud

10:30

Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

09:49

Meeste hokiturniiril sai paika sõelmängude tabel

09:25

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse paarissõidu olümpiavõitjateks?

08:49

TÄNA OTSE | Olümpial debüteerib uudne suusahüppe meeskonnavõistlus

00:37

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

11:41

Hokiliigas olid võidukad Kohtla-Järve meeskonnad

11:31

Spordimuuseumi kogud. Allar Levandi võistlusnumber 13

11:11

Norra suusahüppaja teenis Milano Cortina mängudel ka teise kulla

10:38

VAATA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel slaalom? Uuendatud

10:30

Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

09:49

Meeste hokiturniiril sai paika sõelmängude tabel

09:25

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse paarissõidu olümpiavõitjateks?

08:49

TÄNA OTSE | Olümpial debüteerib uudne suusahüppe meeskonnavõistlus

00:37

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:28

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia Uuendatud

00:21

Kahekordne olümpiavõitja Ruud: Henryl on tohutult potentsiaali!

00:02

Hase ja Volodin kogusid lühikavas esmakordselt üle 80 punkti Uuendatud

15.02

Tartu Maratoni põhidistantsi võitis Kalev, naiste seas parim Mannima Uuendatud

15.02

ETV spordisaade, 15. veebruar

15.02

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo