X!

Port olümpiast: suurriigid kasutavad meie saadetud materjali, et ise särada

OM2026
Foto: Kuvatõmmis
OM2026

Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja spordibioloogia professor Kristjan Port käis ETV spordisaates rääkimas olümpiamängude rollist tänapäeva ühiskonnas. Tema sõnul on olümpia võimeline ühiskonda emotsionaalselt ühendama, kuid Eesti on paraku tarbija, mitte sportlaste eksportija rollis.

"Me peame arvestama, et olümpiat ei saa käsitleda ajas samasugusena," alustas Port tänapäevastest mängudest rääkimist. "Me elame ajas, kus kolm-neli põlvkonda käsitlevad samu olümpiamänge täiesti erinevalt. Ühtede jaoks ei ole see mitte midagi, ühtede jaoks on see põhisündmus, vahepealsed kaks põlvkonda on sellised, kes nagu tahaks, aga see pole enam see."

Nüüdisaegsete olümpiamängude algataja Pierre de Coubertin formuleeris üle-eelmisel sajandil olümpiaprintsiibiks fraasi "tähtis pole võit, vaid osavõtt". Kehtib see ka aastal 2026? "Täna on oluline silmade olemasolu," tõdes Port. "Meile on olnud tähtsad medalid, just seepärast, et nende medalite kohal on olnud meie lipp. Tänasel päeval on lipp selleks, et inimesed tuleks vaatama."

"Vaadatakse teatud mõttes lubatud territooriumil, mida dikteerib suur meediakorporatsioon nagu Rahvusvaheline olümpiakomitee, mille kaks kolmandikku sissetulekust on meedia sissetulek ja üks kolmandik põhisponsoritelt. Seal seda rahvuslikku identiteeti on väga vähe. Ukraina juhtum on kasvõi üks näide, kus rahvas on väga suures valus; võiks arvata, et see on nagu rahvaste kokkutulek, kus toetatakse teineteist, aga seda käsitletakse hoopis meediasündmusena: ärme sega sponsorite rahulikku meelt," arutles ta.

Port usub, et olümpiamängud on võimelised ühiskonnas ühendama teatud rahvagruppe. "Võib-olla Eestis isegi vähem, kui mõnes teises riigis. Hollandlased, kes said äsja kiiruisutamises riigi 50. OM-i kuldmedali, tulevad kindlasti kokku," arvas Port. "Maailmas on suhteliselt väike hulk riike, kelle jaoks on sport ekspordiartikkel. Meie oleme tarbijad, meie saadame ka oma sportlased sinna ja nemad kasutavad meie materjali selleks, et ise särada. Osadele riikidest on see suurepärane liitja, aga eestlastele läheb korda ka must huumor - eks me oleme enesekriitilised ka."

Mida inimene sporti vaadates üldse otsib? "Osa otsivad seda, mis oli vanasti. Otsivad seda tükk aega, aga siis meie sportlane ütleb, et "polnud tuju" või "mulle see lumi ei meeldinud" ja nii edasi. Nemad kindlasti natukene solvuvad. Osad vaatavad intriigi, küüniline küll, aga üks osa sellest meelelahutusest. Üks osa vaatab kindlasti selle tõttu, et teised vaatavad, et oleks ühine teema. Keegi on vast aateline ka, aga nemad on vähemuses - aga me ei tohi nende pärast seda kõike ära mürgitada," muigas Port.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

olümpiauudised

00:37

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:28

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia Uuendatud

00:21

Kahekordne olümpiavõitja Ruud: Henryl on tohutult potentsiaali!

00:02

Hase ja Volodin kogusid lühikavas esmakordselt üle 80 punkti Uuendatud

15.02

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele Uuendatud

15.02

Brignone võidutses ka suurslaalomis, hõbe läks jagamisele Uuendatud

15.02

Henry Sildaru: ootasime jällegi paremat, vähemalt õnnestus viimane hüpe

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

00:37

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:28

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia Uuendatud

00:21

Kahekordne olümpiavõitja Ruud: Henryl on tohutult potentsiaali!

00:02

Hase ja Volodin kogusid lühikavas esmakordselt üle 80 punkti Uuendatud

15.02

Tartu Maratoni põhidistantsi võitis Kalev, naiste seas parim Mannima Uuendatud

15.02

ETV spordisaade, 15. veebruar

15.02

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele Uuendatud

15.02

Brignone võidutses ka suurslaalomis, hõbe läks jagamisele Uuendatud

15.02

Henry Sildaru: ootasime jällegi paremat, vähemalt õnnestus viimane hüpe

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

15.02

ERR-i olümpiajutud: kuidas me armastust tundsime

15.02

Port olümpiast: suurriigid kasutavad meie saadetud materjali, et ise särada

15.02

Petrõkina sai teada lühikava stardiaja: harjutasin ootamist ka treeningul

15.02

Võru oli veerandfinaali avamängus Selverist üle, võit ka Tartule

15.02

Kanada viskas viimases alagrupimängus Prantsusmaale kümme väravat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo