Otsustavas tiirus veatult lasknud Ponsiluoma tuli olümpiavõitjaks

Rootsi laskesuusataja Martin Ponsiluoma võitis Milano Cortina taliolümpiamängudel kulla, kui võidutses meeste 12,5 km jälitussõidus. Prantslane Emilien Jacquelin jõudis viimasesse tiiru esimesena, aga eksis seal kaks korda ja pidi leppima kolmanda kohaga.

30-aastane Ponsiluoma eksis teises tiirus ühel lasul ja jõudis viimasesse tiiru Jacquelinist pool minutit hiljem, aga tegi siis veel viiest viis ja sai rajale olümpiavõitu vormistama minna.

Jacquelin läks sõitu juhtima pärast esimest tiiru, aga ületas finišijoone kolmandana (3; +29,7), lubades veel mööda norralase Sturla Holm Lägreidi (2; +20,6). Minuti sisse mahtusid veel prantslane Eric Perrot (1; 39,5) ning norralane Vetle Sjaastad Christiansen (3; +44,8).

Parimaks eestlaseks jäi Kristo Siimer, kes eksis kolmel lasul ja ületas joone 44. võistlejana (+4.50,1). Rene Zahkna sai 60 mehe konkurentsis 52. koha (+5.42,2), aga eksis lausa kuuel lasul.

Enne võistlust:

Sprindisõidust tagas edasipääsu kaks eestlast: Rene Zahkna kannab stardinumbrit 44 ning saab lähte liidrist kaks minutit ja 34 sekundit hiljem, Kristo Siimer alustab 53. mehena ja Zahknast 16 sekundit hiljem.

Milano Cortina mängudel sprindis kulla teeninud prantslane Quentin Fillon Maillet asub oma nelja aasta tagust Pekingi olümpiavõitu kaitsma ja saab Anterselva suusaareenil üksinduses sõita 14 sekundit. Siis saab lähte norralane Vetle Sjaastad Christiansen ja kaks sekundit hiljem veel Emilien Jacquelin ning Sturla Holm Lägreid.

Tänavu on MK-hooajal jälitussõitude liider pärast viit etappi prantslane Eric Perrot, aga itaallane Tommaso Giacomel, rootslane Sebastien Samuelsson ja norralane Johannes Dale-Skjevdal ei jää kuigi kaugele.

Minuti jooksul pärast liidri starti saavad rajale nii Samuelsson (+0.25) kui Dale-Skjevdal (+0.43), lisaks veel rootslane Martin Ponsiluoma (+0.47) ja norralane Johan-Olav Botn (+0.58). MK-sarja liider Perrot stardib liidrist minut ja kaks sekundit hiljem.