Tšehhi teismeline võitis pika distantsi, pronksi sai 40-aastane Bergsma

Metodej Jilek
Metodej Jilek Autor/allikas: SCANPIX/AP
Milano Cortina taliolümpiamängude kiiruisuprogrammis jagati reedel medaleid meeste 10 000 meetri distantsil.

19-aastane Metodej Jilek sõitis reedel välja aja 12.33,43, millega jäi vähem kui kolme sekundiga alla rootslase Nils van der Poeli olümpiarekordile. Hõbeda teenis Venemaal sündinud, aga alates eelmise aasta algusest Poolat esindav Vladimir Semirunnõi (+5,65).

Pronksi sai kaela sel distantsil juba 2014. aastal Sotšis olümpiavõitjaks kroonitud hollandlane Jorrit Bergsma. 40-aastasele Bergsmale on see neljandaks olümpiamedaliks.

Mullu Tšehhi aasta noorsportlaseks nimetatud talent võitis Milano Cortina mängudel 5000 meetri distantsil hõbemedali, Tšehhi meestele on see üldse esimeseks kiiruisukullaks olümpiamängudel.

Toimetaja: Anders Nõmm

