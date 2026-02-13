TÄNA OTSE | Kas norralased teevad puhta töö? Kuidas läheb Himmal ja Alevil?

Täna kell 12.40 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia murdmaasuusatamise meeste 10 km vabatehnikasõidult. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Vahur Leemets, reporter on Johannes Vedru.

Kokku on stardinimekirjas lausa 113 sportlast, teiste seas ka eestlased Martin Himma (number 19) ja Alvar Johannes Alev (29).

Esikohaduelli oodatakse senise olümpia jooksul juba kaks kulda võitnud norralase Johannes Hosflöt Kläbo ja tema tänavu häid sõite näidanud koondisekaaslase Einar Hedegarti vahel.

Ei ole väga suur ime, kui norralased hõivavad kogu pjedestaali, sest häid medalivõimalusi nähakse ka Harald Östberg Amundsenil ja Marin Löwström Nyengetil.

Käimasoleval MK-hooajal on 10 km vabatehnikasõit olnud kavas kahel korral, kui mitte arvestada Tour de Ski lõputõusuga etappi. Nii Trondheimis kui ka Davosis oli parim Hedegart ja mõlemal juhul hõivasid norralased kogu poodiumi.