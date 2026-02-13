X!

TÄNA OTSE | Kas norralased teevad puhta töö? Kuidas läheb Himmal ja Alevil?

OM2026
OM2026

Täna kell 12.40 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia murdmaasuusatamise meeste 10 km vabatehnikasõidult. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Vahur Leemets, reporter on Johannes Vedru.

Kokku on stardinimekirjas lausa 113 sportlast, teiste seas ka eestlased Martin Himma (number 19) ja Alvar Johannes Alev (29).

Esikohaduelli oodatakse senise olümpia jooksul juba kaks kulda võitnud norralase Johannes Hosflöt Kläbo ja tema tänavu häid sõite näidanud koondisekaaslase Einar Hedegarti vahel.

Ei ole väga suur ime, kui norralased hõivavad kogu pjedestaali, sest häid medalivõimalusi nähakse ka Harald Östberg Amundsenil ja Marin Löwström Nyengetil.

Käimasoleval MK-hooajal on 10 km vabatehnikasõit olnud kavas kahel korral, kui mitte arvestada Tour de Ski lõputõusuga etappi. Nii Trondheimis kui ka Davosis oli parim Hedegart ja mõlemal juhul hõivasid norralased kogu poodiumi.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

10:32

VAATA OTSE | Kuidas läheb Mai Brit Tederil lumelauakrossi eelsõit? Uuendatud

10:13

TÄNA OTSE | Kuidas lähevad Darta Zunte esimesed võistlussõidud?

09:41

TÄNA OTSE | Laskesuusaprogramm jätkub meeste sprindiga

09:17

TÄNA OTSE | Olümpiaturniir pakub hokisõpradele maiuspala Soome - Rootsi

08:50

TÄNA OTSE | Kas norralased teevad puhta töö? Kuidas läheb Himmal ja Alevil?

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

00:26

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

12.02

Aigro tegi suurel mäel treeningu: jalg lubab hüpata, aga valus on

sport.err.ee värsked uudised

10:32

VAATA OTSE | Kuidas läheb Mai Brit Tederil lumelauakrossi eelsõit? Uuendatud

10:13

TÄNA OTSE | Kuidas lähevad Darta Zunte esimesed võistlussõidud?

09:41

TÄNA OTSE | Laskesuusaprogramm jätkub meeste sprindiga

09:17

TÄNA OTSE | Olümpiaturniir pakub hokisõpradele maiuspala Soome - Rootsi

08:50

TÄNA OTSE | Kas norralased teevad puhta töö? Kuidas läheb Himmal ja Alevil?

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

00:26

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

12.02

Aigro tegi suurel mäel treeningu: jalg lubab hüpata, aga valus on

12.02

Teder on olümpiadebüüdiks valmis: üritan enda parima sõidu teha

12.02

ROK ei luba Ukraina skeletonisõitjal olümpial võistelda Uuendatud

12.02

FIS-i juht: neutraalsete sportlaste kontroll on olnud piisavalt tõhus

12.02

ETV spordisaade, 12. veebruar

12.02

Saksamaa kelgutajad said jälle olümpiavõidu, Läti jäi napilt pronksist ilma

12.02

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

12.02

Henn Rahvuste liiga vastastest: varasemat loosiõnne vaadates veidi parem

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo