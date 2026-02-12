Austraalia avas pingelise lõpplahenduse järel kullaarve

Teist olümpiat järjest teenis pronksmedali jaapanlane Horishima Ikuma, kes kaotas seekord kahele parimale vaid 0,27 punktiga. Esimesena jäi medalita Pekingi olümpiavõitja rootslane Walter Wallberg (82,40).

25-aastane Woods on seitsmes austraallasest olümpiavõitja. Kusjuures Austraalia seitsmest kuldmedalist viis on tulnud freestyle-suusatamises.

Kuna teises voorus said mõlemad mehed kirja võrdse tulemuse 83,71 punkti, siis võeti viigilahutajana arvesse pööretel teenitud punktid. Woods skooris pööretel 48,4 ja Kingbury 47,7 punkti.

