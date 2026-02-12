X!

Austraalia avas pingelise lõpplahenduse järel kullaarve

Cooper Woods.
Cooper Woods. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängude freestyle-suusatamise meeste küngaslaskumises võitis viigilahutaja abil kuldmedali austraallane Cooper Woods.

Woods näitas finaali esimeses voorus parimat minekut, edestades 1,04 punktiga Pyeongchangi olümpiavõitjat kanadalast Mikael Kingbury.

Kuna teises voorus said mõlemad mehed kirja võrdse tulemuse 83,71 punkti, siis võeti viigilahutajana arvesse pööretel teenitud punktid. Woods skooris pööretel 48,4 ja Kingbury 47,7 punkti.

25-aastane Woods on seitsmes austraallasest olümpiavõitja. Kusjuures Austraalia seitsmest kuldmedalist viis on tulnud freestyle-suusatamises.

Teist olümpiat järjest teenis pronksmedali jaapanlane Horishima Ikuma, kes kaotas seekord kahele parimale vaid 0,27 punktiga. Esimesena jäi medalita Pekingi olümpiavõitja rootslane Walter Wallberg (82,40).

Toimetaja: Henrik Laever

