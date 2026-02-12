Spordimuuseumi kogud. Olümpiavõitja Ants Antsoni uhke kasukas

Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiamängude puhul vaatas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum oma kappides ja riiulites ringi. Muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons valis välja kümme eset, mis annavad edasi Eesti talispordi olümpialugu 20. sajandil. Igal argipäeva hommikul 9. kuni 20. veebruarini tutvustab spordimuuseum mitmekesist valikut ka Vikerraadio olümpiaminutites.

Üks varasemaid taliolümpiamängudega seotud riideesemeid Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogus on seotud ka eestlase esimese taliolümpia kuldmedaliga.

1964. aastal toimus olümpia Austrias Innsbruckis. Nõukogude Liidu koondises osales ainsa eestlasena Ants Antson, kes teadupärast võitis meeste 1500 meetri kiiruisutamise distantsi.

Kahjuks ei ole uiskude kõrval Antsoni tolleaegset võistlusvormi tänaseks säilinud (uisud on õnneks alles…). Küll aga on muuseumis hoiul legendaarne osa Antsoni paraadriietusest.

Paljud inimesed mäletavad Antsoni võitu ka tema autasustamisfotode kaudu. Seal kannab eestlane Nõukogude Liidu koondise poolt antud uhket kasukat. Suursugune kasukas ei ole tehtud mitte tavapärasest karusloomast, aga siiski eestlastele olulisest ja tuttavast mereloomast – hülgest. Nii ongi spordimuuseumi kogude väärikaimaid taliriideid seesama hülgenahkne kasukas.