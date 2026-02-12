Itaalia paarid näitasid kodurajal võimu

Milano Cortina taliolümpiamängudel teenis Itaalia kahekelkudel kuldmedali nii meeste kui ka naiste seas.

Naiste seas tulid olümpiavõitjaks Marion Oberhofer ja Andrea Vötter, kes olid kiireimad mõlemas võistlussõidus (koguaeg 1.46,284). Nad edestasid vaid 0,120 sekundiga tugevat Saksamaa paari Dajana Eitberger ja Magdalena Matschina. Pronksmedalile tulid austerlased Selina Egle ja Lara Michaela Kipp (+0,259).

Kui 25-aastane Oberhofer tuli olümpiavõitjaks oma esimestel mängudel, siis 30-aastasel Vötteril õnnestus medal teenida neljandal katsel. Tegemist oli ühtlasi Itaalia esimese kuldmedaliga kelguspordis 20 aasta pikkuse pausi järel.

Paar tundi pärast naiste võistluse lõppu tõid Itaaliale kullalisa Emanuel Rieder ja Simon Kainzwaldner. Nad hoidsid avasõidu järel kolmandat kohta, aga näitasid teises sõidus parimat minekut ja teenisid esikoha ajaga 1.45,086.

Hõbemedal kuulus austerlastele Thomas Steule ja Wolfgang Kindlile (+0,068) ning teise sõiduga tõusid viiendalt kohalt kolmandale kolmekordsed olümpiavõitjad sakslased Tobias Wendl ja Tobias Arlt (+0,090).