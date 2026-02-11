X!

TÄNA OTSE | Kes tuleb jäätantsus olümpiavõitjaks?

Milano Cortina taliolümpiamängudel selguvad täna õhtul medalivõitjad iluuisutamise jäätantsus. Otseülekanne algab ETV+ kanalil ja ERR-i spordiportaalis kell 20.30. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits, Liina-Grete Lilender ja Taavi Rand.

Esmaspäevase rütmitantsu järel asusid jäätantsus juhtima Prantsusmaa esindajad Laurence Fournier - Cuillaume Cizeron, kes teenisid oma esituse eest 90,18 punkti. Neist vaid 0,46 punkti kaugusel on USA paar Madison Chock - Evan Bates.

Kahe parima paari seljataga on tihe rebimine, sest järgmised kuus tiimi mahuvad nelja punkti sisse. Kolmandalt kohalt alustab võistlemist Kanada duo Piper Gilles - Paul Poirier (86,18), neljandalt kohalt Suurbritannia esindajad Lilah Fear - Lewis Gibson (85,47) ja viiendalt kohalt kodupubliku toetust nautivad Charlene Guignard - Marco Fabbri (84,28).

Meie lähinaabritest jõudsid vabatantsu Leedu paar Allison Reed - Saulius Ambrulevicius ja Soome esindajad Juuli Turkkila - Matthias Versluis, kes on vastavalt seitsmendal (82,95) ja 12. kohal (77,96).

