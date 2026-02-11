X!

Cizeron tegi tihedas heitluses jäätantsuajalugu

OM2026
{{1770808560000 | amCalendar}}
Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron
Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron Autor/allikas: SCANPIX / AFP
OM2026

Milano Cortina olümpia iluuisutamise jäätantsus võitis Prantsusmaa paar Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron (225,82 punkti).

Seejuures edestasid prantslased nii rütmi- kui ka vabatantsus napilt Ameerika Ühendriikide paari Madison Chock - Evan Bates (224,39). Kui rütmitantsus lahutas neid 0,46 punkti, siis vabatantsus 0,97 silma.

Cizeron tegi ühtlasi ajalugu, sest temast sai esimene jäätantsija, kes võitnud olümpiakulla kahe erineva partneriga. Neli aastat tagasi Pekingis suutis ta seda koos Gabriella Papadakisega. Chock - Bates jäid hõbedale olukorras, kus nad olid teeninud kuldmedalid viimaselt kolmelt MM-ilt.

Pronksile tuli Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier (217,74), kes oli paremuselt kolmas mõlemas tantsus. Neljandaks tuli Itaalia paar Charlene Guignard - Marco Fabbri (209,58) ja viiendaks USA paar Emilea Zinga - Vadym Kolesnik (206,72).

Kõrge kuuenda koha teenis ka Leedu paar Allison Reed - Saulius Ambrulevicius, kes oli mõlemas tantsus eraldivõetuna seitsmes. Baltikumi esindajad said 204,66 punkti.

Enne vabatantsu

Esmaspäevase rütmitantsu järel asusid jäätantsus juhtima Prantsusmaa esindajad Laurence Fournier - Cuillaume Cizeron, kes teenisid oma esituse eest 90,18 punkti. Neist vaid 0,46 punkti kaugusel on USA paar Madison Chock - Evan Bates.

Kahe parima paari seljataga on tihe rebimine, sest järgmised kuus tiimi mahuvad nelja punkti sisse. Kolmandalt kohalt alustab võistlemist Kanada duo Piper Gilles - Paul Poirier (86,18), neljandalt kohalt Suurbritannia esindajad Lilah Fear - Lewis Gibson (85,47) ja viiendalt kohalt kodupubliku toetust nautivad Charlene Guignard - Marco Fabbri (84,28).

Meie lähinaabritest jõudsid vabatantsu Leedu paar Allison Reed - Saulius Ambrulevicius ja Soome esindajad Juuli Turkkila - Matthias Versluis, kes on vastavalt seitsmendal (82,95) ja 12. kohal (77,96).

Toimetaja: ERR Sport

