X!

Vägev von Allmen võitis taliolümpial kolmanda kuldmedali

OM2026
{{1770795540000 | amCalendar}}
Franjo von Allmen.
Franjo von Allmen. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel võitis mäesuusatamises meeste ülisuurslaalomi Franjo von Allmen.

24-aastane šveitslane edestas vaid 0,13 sekundiga teist olümpiat järjest hõbemedalile tulnud ameeriklast Ryan Cochran-Siegle'it.

Von Allmenile oli see kolmandaks kuldmedaliks Milano Cortina mängudelt: laupäeval jäi ta alistamatuks kiirlaskumises ja teisipäeval võitis koos Tanguy Nefiga meeskonnavõistluse.

Pronksmedali sai kaela selle ala valitsev maailmameister šveitslane Marco Odermatt, kes kaotas võitjale 0,28 sekundiga. Tema järel mahtusid esikuuikusse veel prantslane Nils Allegre (+0,31), austerlane Raphael Haaser (+0,57) ja itaallane Giovanni Franzoni (+0,63).

Enne võistlust:

Meeste ülisuurslaalomis kannab favoriidikoormat šveitslane Marco Odermatt, kes on tänavu MK-sarjas selles distsipliinis võitnud kuuest sõidust kaks ja tuli mullu maailmameistriks.

Odermatti üheks suureks konkurendiks on koondisekaaslane Franjo von Allmen, kes on Milano Cortina mängudel võitnud kaks kuldmedalit. Kodupublik elab kaasa olümpia eel vägevasse hoogu sattunud 24-aastasele Giovanni Franzonile ning kindlasti tahavad medalite jagamisel oma sõna sekka öelda ka tugevad austerlased Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky ja Raphael Haaser.

Nii 2018. aastal PyeongChangis kui ka 2022. aastal Pekingis tuli ülisuurslaalomis olümpiavõitjaks austerlane Matthias Mayer, kuid tema on tänaseks tippspordist taandunud. Puudu on ka Pekingi mängude pronksmedalist norralane Aleksander Aamodt Kilde, aga hõbemedalist ameeriklane Ryan Cochran-Siegle on stardinimekirjas olemas.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

16:47

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

15:46

Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

15:20

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

14:32

Lägreid vabandas kummalise avalduse pärast

13:51

Vägev von Allmen võitis taliolümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

13:39

Spordimuuseumi kogud. Eesti spordiau kaitses 1952. aasta olümpial väliseestlane

13:16

TÄNA OTSE | Kes tuleb jäätantsus olümpiavõitjaks?

12:42

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

sport.err.ee värsked uudised

16:47

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

16:18

Eesti naiskond alustas EM-i napi kaotusega Saksamaale

15:46

Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

15:20

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

14:49

Tottenham andis Frankile kõigest kaheksa kuu järel kinga

14:32

Lägreid vabandas kummalise avalduse pärast

13:51

Vägev von Allmen võitis taliolümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

13:39

Spordimuuseumi kogud. Eesti spordiau kaitses 1952. aasta olümpial väliseestlane

13:16

TÄNA OTSE | Kes tuleb jäätantsus olümpiavõitjaks?

12:42

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

12:22

VIDEO | Ilves võitis normaalmäe hüppevõistluse

11:21

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11:03

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

10:08

Kanada hokinaiskond sai piinliku kaotuse

09:01

Läti avas taliolümpial medaliarve

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo