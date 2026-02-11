Läti avas taliolümpial medaliarve

Läti koondis teenis Milano Cortina taliolümpiamängudel teisipäeval esimese medali, kui naiste ühekelgu võistlusel saavutas teise koha Elina Bota.

25-aastane Bota mahtus esikuuikusse kõigis neljas sõidus ning sai lõpptulemuseks kirja aja 3.31,543. Tegu oli Läti 11. medaliga taliolümpiamängude ajaloos.

Botat edestas üksnes sakslanna Julia Taubitz, kes oli kiireim neljast sõidust kolmes ja teenis esikoha ajaga 3.30,625. Seejuures tuli Saksamaale kuldmedal juba kaheksandat taliolümpiat järjest.

Pronksmedali sai kaela ameeriklanna Ashley Farquaharson (3.31,582) ning esimesena jäid medalita kodupubliku ees võistelnud Verena Hofer (3.31,645). Praegune MK-sarja üldliider ja tunamullune maailmameister, austerlanna Lisa Schulte lõpetas seitsmendal kohal (3.32,062).