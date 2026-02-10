X!

TÄNA OTSE | Johnson tõstis Shiffrini slaalomi eel ameeriklannad liidriks

Milano Cortina taliolümpiamängude mäesuusaprogrammis on teisipäeval kavas naiskondlik võistlus. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne slaalomist jätkub kell 14.55, kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Lõunal toimunud kiirlaskumise võitis pühapäeval samal alal olümpiavõitjaks kroonitud ameeriklanna Breezy Johnson, kes edestas austerlannat Ariane Rädlerit 0,06 sekundiga. Kolmas oli itaallanna Laura Pirovano (+0,27).

USA on slaalomi eel kindlaks suursoosikuks, sest slaalomit tuleb sõitma MK-sarja üldliider ja sel hooajal slaalomit valitsenud Mikaela Shiffrin. Rädleri paariliseks on Katharina Huber ning Pirovanol Martina Peterlini.

Enne võistlust:

Naiskondlik võistlus kuulub sarnaselt päev varem toimunud meeskonnavõistlusele olümpiamängude programmi esmakordselt. Võistkonda esindavad üks kiirlaskuja ja üks slaalomisõitja, nende ajad liidetakse koondajaks.

Täpselt aasta tagasi toimunud maailmameistrivõistlustel teenisid kuldmedali ameeriklannad Breezy Johnson ja Mikaela Shiffrin, hõbeda sai siis Šveitsi paar Lara Gut-Behrami - Wendy Holdener ja pronksi austerlannad Stephanie Venier - Katharina Truppe.

Johnson ja Shiffrin on stardis ka teisipäeval ning et esimene on neil olümpiamängudel kiirlaskumises juba olümpiavõitjaks kroonitud ja Shiffrin valitseb slaalomi MK-sarja, siis ehk ka soosikuteks.

Novembris raskelt kukkunud Gut-Behramit olümpiamängudel võistlemas ei näe, tema asemel on Holdeneri paariliseks Jasmine Flury; Truppe partneriks on Cornelia Hütter.

Kindlateks medalisoosikuteks võib pidada ka Šveitsi duot Corinne Suter - Camille Rast, kõrgesse mängu tahavad sekkuda sakslannad Kira Weidle-Winkelmann - Emma Aicher ning kodupubliku lootused on Sofia Goggial - Lara Della Meal.

