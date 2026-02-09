Murase võitis OM-pronksi kõrvale kuldmedali

21-aastane Murase tegi oma parimad sõidud esimeses ja kolmandas voorus, kus kogus vastavalt 89,75 ja 89,25 punkti, saavutades esikoha kogusummaga 179 punkti. Jaapanlanna teenis oma teise OM-medali: neli aastat tagasi Pekingis saavutas ta samas distsipliinis kolmanda koha.

Uusmeremaalanna Zoi Sadowski-Synnott pidi teist olümpiat järjest leppima hõbemedaliga. Ta kogus kokkuvõttes 172,25 punkti ja edestas vaid 1,25 punktiga pronksmedali pälvinud Lõuna-Korea esindajat Seung-eun Yud.