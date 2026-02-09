Gremaud sai teist olümpiat järjest Gust jagu

Esimese sõidu järel asus võistlust juhtima Gu, kes sai summaks 86,58. Pekingi olümpiavõitja Gremaud oli 83,60-ga teine, aga tema teise sõidu sooritus (86,96) tõstis šveitslanna esimeseks.

Gremaud' ja Gu ülejäänud laskumised välja ei tulnud ja see tähendas, et teist olümpiat järjest võitis kulla Gremaud ja teist korda järjest jäi hõbedale Gu.

Kui nelja aasta eest Pekingis sai pronksi Kelly Sildaru, siis Milano Cortina mängudel pühendub ta üksnes rennisõidule ega teinud sel distsipliinil kaasa ja medali võttis kanadalanna Megan Oldham (76,46).

Kuue hulka jõudsid veel Kirsty Muir (Suurbritannia; 76,05), Liu Mengting (Hiina; 67,46) ja Giulia Tanno (Šveits; 65,85).