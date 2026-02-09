X!

TÄNA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta?

OM2026
OM2026

Täna kell 18.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina kiiruisutamise naiste 1000 meetri distantsilt. Kommenteerivad Helar Osila ja Mart Markus.

Naiste 1000 meetris on stardis kokku 15 paari ehk 30 kiiruisutajat. Kõige suuremad favoriidid on hollandlannad Jutta Leerdam ja Femke Kok ning jaapanlanna Miho Takagi.

Mullu Hamari hallis toimunud maailmameistrivõistlustel hõivas mainitud kolmik pjedestaali: kullale tuli Takagi, hõbedale Kok ja pronksile Leerdam. Pekingi olümpial oli samuti parim Takagi ja Leerdam sai siis teise koha. Stardis on ka toonane pronks Brittany Bowe (USA).

Toimetaja: ERR Sport

olümpiauudised

11:03

VAATA OTSE | Uus mäesuusaala teeb olümpiadebüüdi Uuendatud

10:47

Spordimuuseumi kogud. Eesti debüteeris taliolümpial 1928. aastal

10:31

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar lõpetab olümpia Tšehhi vastu Uuendatud

10:15

TÄNA OTSE | Jäätantsu olümpiavõitja selgitamist alustatakse rütmitantsuga

09:54

TÄNA OTSE | Kas Prevci imeline hooaeg jätkub olümpiakullaga?

09:15

TÄNA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta?

00:15

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Jaapan pakkus põnevust, aga USA kaitses võistkonnavõistluse olümpiavõitu

sport.err.ee värsked uudised

11:12

Eesti judoka võitis kadettide Euroopa karikaetapi

11:03

VAATA OTSE | Uus mäesuusaala teeb olümpiadebüüdi Uuendatud

11:02

GALERIID | Alutaguse maratoni võitsid Kilp ja Mannima Uuendatud

10:47

Spordimuuseumi kogud. Eesti debüteeris taliolümpial 1928. aastal

10:31

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar lõpetab olümpia Tšehhi vastu Uuendatud

10:15

TÄNA OTSE | Jäätantsu olümpiavõitja selgitamist alustatakse rütmitantsuga

09:54

TÄNA OTSE | Kas Prevci imeline hooaeg jätkub olümpiakullaga?

09:42

Saalijalgpalli meistriliigas lõppes mäng 20:0 Uuendatud

09:15

TÄNA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta?

06:37

Seahawks võitis lämmatava kaitse toel teist korda Super Bowli

00:15

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Jaapan pakkus põnevust, aga USA kaitses võistkonnavõistluse olümpiavõitu

08.02

Dopinguproovi andnud Selevkol jäi loosimine vahele: ma olen heas vormis

08.02

USA-s stipendiumiga squashi mängiv Mälk mõlgutab olümpiamõtteid

08.02

Kompus hüppas end Eesti kõigi aegade edetabeli teiseks meheks Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo