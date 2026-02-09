Hollandlannad võtsid 1000 meetris kaksikvõidu

Neli aastat tagasi Pekingis hõbemedaliga leppima pidanud Leerdam näitas vapustavat kiirust, saades kirja aja 1.12,31, mis tähistas uut olümpiamängude rekordit. Ta parandas varasemat tippmarki ligi sekundiga.

Hõbemedalile tuli Leerdami koondisekaaslane Femke Kok, kes oli võitjast 0,28 sekundit aeglasem. Pronksmedali sai kaela Pekingi mängude võitja ja senine olümpiarekordi omanik jaapanlanna Miho Takagi (+1,64). Neljanda koha sai ameeriklanna Brittany Bowe, kellel jäi pronksmedalist puudu 0,60 sekundit.

Enne võistlust:

Naiste 1000 meetris on stardis kokku 15 paari ehk 30 kiiruisutajat. Kõige suuremad favoriidid on hollandlannad Jutta Leerdam ja Femke Kok ning jaapanlanna Miho Takagi.

Mullu Hamari hallis toimunud maailmameistrivõistlustel hõivas mainitud kolmik pjedestaali: kullale tuli Takagi, hõbedale Kok ja pronksile Leerdam. Pekingi olümpial oli samuti parim Takagi ja Leerdam sai siis teise koha. Stardis on ka toonane pronks Brittany Bowe (USA).