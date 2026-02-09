X!

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla

Tanguy Nef ja Franjo von Allmen
Tanguy Nef ja Franjo von Allmen
OM2026

Milano Cortina olümpia mäesuusatamise meeskonnavõistluse võitis Šveitsi paar Franjo von Allmen - Tanguy Nef (2.44,04).

Kiirlaskumise olümpiavõitja von Allmen näitas seekord paremuselt neljandat aega, aga tõeliseks kangelaseks kerkis Nef, kes tegi päeva kiireima slaalomi. Seejuures pole Nef senise karjääri jooksul MK-sarjas kordagi pjedestaalile kerkinud.

Hõbemedalid läksid Bormios jagamisele Austria (Vincent Kriechmayr - Manuel Feller) ja teise Šveitsi paari (Marco Odermatt - Loic Meillard) vahel. Mõlemad kaotasid võitjale 0,99 sekundiga.

Kui kiirlaskumise järel juhtis itaallane Giovanni Franzoni, siis tema paariline Alex Vinatzer ei suutnud slaalomis samaväärilist sooritust pakkuda ja kokkuvõttes kukuti seitsmendale positsioonile (+1,22).

Neljanda koha said austerlased Raphael Haaser - Michael Matt (+1,02). Viiendat kohta jäid jagama Dominik Paris - Tommaso Sala (Itaalia; +1,12) ja Nils Allegre - Clement Noel (Prantsusmaa; +1,12).

Enne slaalomit

Kiirlaskumises näitas parimat minekut itaallane Giovanni Franzoni (1.51,80), kes jääb nüüd ootama, mida suudab tema võistluspartner Alex Vinatzer slaalomis.

Medaleid on noolimas ka kolm Šveitsi paari: Franzonile järgnesid Alexis Monney (+0,17), Marco Odermatt (+0,28) ja neljandana kiirlaskumise olümpiavõitja Franjo von Allmen (+0,42). Slaalomis on nendega paaris vastavalt Daniel Yule, Loic Meillard ja Tanguy Nef.

Viies oli itaallane Dominik Paris (+0,59), kelle järel sõidab slaalomit Tommaso Sala.

Slaalomi arvestuse MK-sarja liider Atle Lie McGrath peab tegema kõva tööd, sest Adrian Smiseth Sejersted andis kiirlaskumises liidrile ära 1,89 sekundit ja Norra paar on alles 15. kohal.

Enne võistlust

Tegemist on esimest korda olümpial oleva meeskonnavõistlusega. Kaasa löövad üks kiirlaskuja ja üks slaalomisõitja ning nende ajad liidetakse. Aasta eest maailmameistrivõistlustel teenisid esikoha šveitslased Franjo von Allmen ja Loic Meillard.

Sedapuhku on mõlemad mehed taas stardis, kuid erinevate paarilistega. Nii sõidab värske olümpiavõitja von Allmen koos slaalomisõitja Tanguy Nefiga ja Meillard saab loota MK-sarja üldliider Marco Odermatti panusele.

Kokku läheb rajale 21 paari ja tugevaid tegijaid jagub veel: näiteks kiirlaskumise olümpiahõbe Giovanni Franzoni sõidab koos Alex Vinatzeriga ja pronks Dominik Paris koos Tommaso Salaga.

Norralased loodavad ennekõike paarile Adrian Smiseth - Atle Lie McGrath, sest McGrath on slaalomi arvestuses MK-sarja liider. Prantsusmaa võiks uskuda näiteks paari Nils Allegre - Clement Noel edusse.

