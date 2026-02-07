X!

Dopinguga põrunud laskesuusataja pöördus spordikohtusse

OM2026
Rebecca Passler.
Rebecca Passler. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/PRESSE SPORTS
OM2026

Vahetult enne Milano Cortina taliolümpiamänge positiivse dopinguproovi andnud Itaalia laskesuusataja Rebecca Passler pöördus Rahvusevahelise spordikohtu (CAS) poole lootuses, et tema võistluskeeld tühistatakse.

24-aastase Passleri dopinguproov sisaldas keelatud ainet letrosool, mis aitab suurendada lihaste kasvu ja arengut. Itaallanna andis proovi võistlusvälisel ajal.

Itaalia antidopingu agentuuri NADO määras Passlerile esialgse võistluskeelu, kuid sportlane loodab CAS-i abil kodustel olümpiamängudel siiski osaleda.

Oma avalduses CAS-ile väitis Passler, et tegemist oli tahtmatu rikkumisega ning positiivse tulemuse põhjustas proovi saastumine. CAS lubas apellatsiooni kiirkorras menetleda teisipäeval, 10. veebruaril.

Naislaskesuusatajate esimene individuaalne võistlus taliolümpial on kavas 11. veebruaril, kui sõidetakse 15 km tavadistantsi.

Passleri tänavuse hooaja parim individuaalne tulemus sündis jaanuari alguses Oberhofi MK-etapil, kus saavutas 7,5 km sprindis 11. koha.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

olümpiauudised

20:21

Dopinguga põrunud laskesuusataja pöördus spordikohtusse

19:45

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad õhtuses matšis Kanada paariga Uuendatud

18:50

Itaalia kiiruisutaja võitis kulla olümpiarekordiga

18:13

Henry Sildaru: täna ei läinud nii nagu oleks tahtnud

17:48

Harri Lill: jää oli kiirem ja selle õnge läksid mõlemad tiimid

17:16

Henry Sildaru piirdus pargisõidus kvalifikatsiooniga Uuendatud

15:09

Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga Uuendatud

14:10

FOTOD | Darta Zunte harjutab olümpiarajal

sport.err.ee värsked uudised

20:46

Parts tuli suusaorienteerumises kahekordseks noorte Euroopa meistriks

20:21

Dopinguga põrunud laskesuusataja pöördus spordikohtusse

19:45

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad õhtuses matšis Kanada paariga Uuendatud

19:41

Eesti saalihokikoondis pääses MM-finaalturniirile

19:25

Metsa klubi teenis Bundesligas neljanda võidu

19:03

Lajal ja Mölder olid üksikmängudes võidukad Uuendatud

18:50

Itaalia kiiruisutaja võitis kulla olümpiarekordiga

18:13

Henry Sildaru: täna ei läinud nii nagu oleks tahtnud

17:48

Harri Lill: jää oli kiirem ja selle õnge läksid mõlemad tiimid

17:16

Henry Sildaru piirdus pargisõidus kvalifikatsiooniga Uuendatud

16:46

Laura Lizette Sander sõitis AÜE velotuuri etapil 15 parema sekka

16:44

Põhjarannik: ekspertiis leidis, et Narva jalgpallihall tuleb lammutada

16:17

TalTech/Nordaid lubas BARRUS/Võrul viigistada, kuid võttis viiendas geimis võidu

15:37

Mihkels pälvis Omaani velotuuri avaetapil seitsmenda koha

15:09

Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo