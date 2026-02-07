Dopinguga põrunud laskesuusataja pöördus spordikohtusse

24-aastase Passleri dopinguproov sisaldas keelatud ainet letrosool, mis aitab suurendada lihaste kasvu ja arengut. Itaallanna andis proovi võistlusvälisel ajal.

Itaalia antidopingu agentuuri NADO määras Passlerile esialgse võistluskeelu, kuid sportlane loodab CAS-i abil kodustel olümpiamängudel siiski osaleda.

Oma avalduses CAS-ile väitis Passler, et tegemist oli tahtmatu rikkumisega ning positiivse tulemuse põhjustas proovi saastumine. CAS lubas apellatsiooni kiirkorras menetleda teisipäeval, 10. veebruaril.

Naislaskesuusatajate esimene individuaalne võistlus taliolümpial on kavas 11. veebruaril, kui sõidetakse 15 km tavadistantsi.

Passleri tänavuse hooaja parim individuaalne tulemus sündis jaanuari alguses Oberhofi MK-etapil, kus saavutas 7,5 km sprindis 11. koha.