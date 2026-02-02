X!

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

Rebecca Passler.
Rebecca Passler.
Itaalia laskesuusataja Rebecca Passleri dopinguproovist leiti keelatud ainet.

Itaalia antidopingu agentuuri NADO sõnul sisaldas Passleri dopinguproov keelatud ainet letrosool, mis aitab suurendada lihaste kasvu ja arengut. Passler andis proovi võistlusvälisel ajal.

NADO määras Passlerile esialgse võistluskeelu, mis tähendab, et tal ei ole võimalik osaleda kodustel Milano Cortina taliolümpiamängudel.

24-aastase Passleri tänavuse hooaja parim individuaalne tulemus sündis jaanuari alguses Oberhofi MK-etapil, kus saavutas 7,5 km sprindis 11. koha.

Toimetaja: Henrik Laever

