Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

Esimesena pidi Milano Cortina taliolümpiamängudest loobuma NHL-is Tampa Bay Lightningu hingekirja kuuluv kesktormaja Anthony Cirelli. 28-aastane Cirelli sai vigastada teisipäevases mängus Boston Bruinsi vastu, kui talle lendas suurel kiirusel sisse Bruinsi ründaja Mark Kastelic. Kahekordse Stanley karika võitja asemel kutsuti olümpiakoondisesse Florida Panthersi edurivimees Sam Bennett.

Neljapäeval teatas Kanada olümpiakomitee, et ka Cirelli klubikaaslane Brayden Point jääb olümpialt eemale. Point on viimased kolm nädalat kimpus olnud jalavigastusega. Teda asendab Carolina Hurricanesi ründaja Seth Jarvis.

Jarvis oli endale olümpiamängude ajaks planeerinud puhkuse päikselisse ja sooja Mehhiko resorti Cabo San Lucases. "Loomulikult armastan sooja ilma, kuid nüüd sain väga hea põhjuse, miks sinna mitte minna," ütles Jarvis.

"Olen pöördunud paari koondisekaaslase poole, et uurida, mida üldse olümpiale kaasa võtta, sest ma ei tea, mis toimub. Loodetavasti saan muretult lennukile. Ilmselt kodus viskan mõned asjad kohvrisse ja hakkan kohe minema," lisas ta.

Kanada kuulub olümpiaturniiril ühte alagruppi koos Tšehhi, Šveitsi ja Prantsusmaaga. Esimene mäng on kavas 12. veebruaril, kui minnakse vastamisi Tšehhiga.

Jäähoki sünniriik on kroonitud olümpiavõitjaks kokku üheksal korral, kuid viimati 2014. aastal Sotšis. Neli aastat tagasi toimunud Pekingi mängudel pidid kanadalased leppima kuuenda kohaga.