WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

Kõmulise Tutberidze käe all on mitmed Venemaa uisutajad võitnud medaleid nii olümpiamängudel kui ka EM-il ja MM-il. Nelja aasta tagusel Pekingi olümpial sattusid Tutberidze ja tema õpilane Kamilla Valijeva dopinguskandaali keskmesse.

Toona vaid 15-aastane Valijeva andis taliolümpiamängude eel võistlusvälisel testil positiivse dopinguproovi, mis näitas südameraviks kasutatava trimetatsidiini kasutamist. Positiivne proov tuli avalikuks Pekingi mängude ajal ja sellele järgnes pikk otsustusprotsess karistuse osas. 2024. aasta jaanuaris määrati Valijevale nelja aasta pikkune võistluskeeld, mille alt vabanes vene iluuisuvirtuoos tänavuse aasta alguses.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee lubas Valijeval positiivsest dopinguproovist hoolimata osaleda Pekingis naiste üksiksõidus. Valijeva hoidis lühikava järel esikohta, kuid vabakavas kukkus mitu korda ja lahkus jäält pisar silmis. Tutberidze manitses pärast ebaõnnestunud vabakava teravalt nutvat Valijevat ning treeneri kommentaarid olid niivõrd julmad, et ROK-i toonane president Thomas Bach nimetas Tutberidze käitumist "kõhedaks" ja kutsus üles uurima sportlase lähikonda.

Praegu on Tutberidze Gruusia delegatsiooni akrediteeritud liikmena Milanos, kus aitab olümpiaks valmistuda värskel meeste üksiksõidu Euroopa meistril Nika Egadzel ja oma tütrel Diana Davisel, kes võistleb jäätantsus koos Gleb Smolkiniga.

WADA juht Banka ei ole vaimustuses vastuolulise iluuisutreeneri viibimisest Milano Cortina mängudel. "Meie uurimine ei leidnud tõendeid, et see inimene oleks dopingu tarvitamisele kaasa aidanud, seega puudub õiguslik alus teda olümpiamängudelt eemal hoida. Aga kui küsite, kuidas ma tema kohalolekusse suhtun, siis ma ei tunne end mugavalt," ütles Banka.

Neljapäevasel pressikonverentsil uuriti Tutberidze kohaloleku kohta ka Rahvusvahelise testimisagentuuri (ITA) peadirektorilt Benjamin Cohenilt, kes oli võrreldes Bankaga pisut diplomaatilisem.

"ITA vastutab kõigi sportlaste dopingukontrollide eest enne olümpiat ja olümpia ajal. Me ei ole leidnud, et see inimene [Tutberidze] oleks mõne rikkumise toime pannud," ütles Cohen. Ta lisas, et kui alaealine sportlane rikub dopinguvastaseid reegleid, siis satuvad teravdatud pilgu alla tema lähikondlased. "Alaealised üldjuhul ei tarvita dopingut omapäi," sõnas Cohen.

Tutberdize ise on korduvalt eitanud, et oli seotud Valijevale dopinguaine hankimisega ning seoses selle juhtumiga ei määranud WADA talle ega Valijevale ühtegi karistust.