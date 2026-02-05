Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

Milano Cortina olümpiamängude avamiseks on Itaaliasse jõudnud ka Eesti president Alar Karis, kes loodab jõuda mõnele võistlusele ja medalit meie sportlastelt.

"Kahjuks ei saa siia väga kauaks jääda. Aga avamisel olen ja kindlasti proovin meie sportlastega kohtuda. Võib-olla kahevõistlust vaadata, aga siis tuleb ikkagi tagasi minna, sest töö ootab ikkagi Eestis," lausus Karis intervjuus ERR-ile. "Olen Eesti Vabariigi president, mitte Eesti Vabariigi supervälisminister, kes kogu aeg ringi sõidab."

"Nii et ma loodan, et mõne medali korjame. Eks ma siis lähen sinna, kus lootused on kõige suuremad. Pariisis saime neljanda koha, jõudsin viimaseks torkeks. Võib-olla siin läheb paremini."

Karis oli kohal ka poolteist aastat tagasi Pariisis, kus olümpiapaik oli tunduvalt erinev. Milano Cortina olümpia võistluspaigad on üsna laiali pillutatud. "Jah, Pariis oli selle poolest ideaalne - kõik oli koos. Aga eks tuleb teha valikuid, natuke sõita ja kohal olla siis, kui midagi juhtub," lausus ta.

Presidendi abikaasa Sirje on tuntud laskesuusahuviline. "Ühele võistlusele on vist isegi lootus jõuda," usub president. "Proovime kohal olla ja loodan naise sabas ka istuma minna ja vaadata, kuidas meie koondisel läheb."

"Kui pärast lennujaamas vastas ollakse, siis saab täpselt teada, palju neid medaleid oli. Ootused on ju alati kõrged. Mõned pessimistid ütlevad, et miks me üldse siia kedagi saatsime. Mina olen ikka seda meelt, et tuleb saata ja siis ka mõni medal korjata."