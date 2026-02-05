X!

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

OM2026
Foto: ERR
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude avamiseks on Itaaliasse jõudnud ka Eesti president Alar Karis, kes loodab jõuda mõnele võistlusele ja medalit meie sportlastelt.

"Kahjuks ei saa siia väga kauaks jääda. Aga avamisel olen ja kindlasti proovin meie sportlastega kohtuda. Võib-olla kahevõistlust vaadata, aga siis tuleb ikkagi tagasi minna, sest töö ootab ikkagi Eestis," lausus Karis intervjuus ERR-ile. "Olen Eesti Vabariigi president, mitte Eesti Vabariigi supervälisminister, kes kogu aeg ringi sõidab."

"Nii et ma loodan, et mõne medali korjame. Eks ma siis lähen sinna, kus lootused on kõige suuremad. Pariisis saime neljanda koha, jõudsin viimaseks torkeks. Võib-olla siin läheb paremini."

Karis oli kohal ka poolteist aastat tagasi Pariisis, kus olümpiapaik oli tunduvalt erinev. Milano Cortina olümpia võistluspaigad on üsna laiali pillutatud. "Jah, Pariis oli selle poolest ideaalne - kõik oli koos. Aga eks tuleb teha valikuid, natuke sõita ja kohal olla siis, kui midagi juhtub," lausus ta.

Presidendi abikaasa Sirje on tuntud laskesuusahuviline. "Ühele võistlusele on vist isegi lootus jõuda," usub president. "Proovime kohal olla ja loodan naise sabas ka istuma minna ja vaadata, kuidas meie koondisel läheb."

"Kui pärast lennujaamas vastas ollakse, siis saab täpselt teada, palju neid medaleid oli. Ootused on ju alati kõrged. Mõned pessimistid ütlevad, et miks me üldse siia kedagi saatsime. Mina olen ikka seda meelt, et tuleb saata ja siis ka mõni medal korjata."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

20:39

Hokikulda ihkav USA naiskond alustas olümpiaturniiri võiduga

20:11

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

19:32

VAATA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

19:15

Zunte: arengukohti on palju, aga ei olnud paha treening

17:26

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega

15:15

FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

14:53

Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

14:31

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

sport.err.ee värsked uudised

20:39

Hokikulda ihkav USA naiskond alustas olümpiaturniiri võiduga

20:11

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

19:46

Eesti saalihokikoondis väsis Tšehhi vastu viimasel kolmandikul

19:32

VAATA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

19:15

Zunte: arengukohti on palju, aga ei olnud paha treening

18:08

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

17:26

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega

16:41

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

16:10

Panteri võiduseeria sai otsa

15:50

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

15:15

FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

15:11

Vähidiagnoosi saanud jalgpallur Tauno Tekko: korra oli mõte, kas nüüd ongi kõik

14:53

Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

14:31

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

14:04

Nii Larseni kui Tamme klubi sai Šotimaa kõrgliigas kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo