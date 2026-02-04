42-aastaselt olümpiadebüüdi tegema pidanud iluuisutaja osalemine on ohus

42-aastane Stellato-Dudek sai vahetult enne olümpiamängude algust vigastada treeningu käigus. Kanada uisuliit ei täpsustanud, mis ja kui tõsise vigastusega on tegu, kuid lisas, et sportlase tervislikku seisundit ja valmisolekut hinnatakse edasi päev-päevalt.

Stellato-Dudek kindlasti ei osale taliolümpial võistkondlikus võistluses, mistõttu peavad koondisekaaslased Lia Pereira ja Trennt Michaud sooritama kaks etteastet. Küll aga võib Stellato-Dudek osaleda paarissõidus, mille lühikava toimub 15. veebruaril ehk nädal pärast võistkondliku võistluse lõppu.

Chicagos sündinud Stellato-Dudek võitis 2000. aastal juunioride MM-il naisüksiksõidus hõbemedali, kuid taandus aasta hiljem vigastuste tõttu tippspordist. Ta naasis võistlustulle 2016. aastal ning on alates 2019. aastast võistelnud Kanada lipu all koos Maxime Deschamps'iga. Üheskoos võideti 2024. aasta MM-il Montrealis paarissõidus kuldmedal.