Greenpeace soovib Itaalia suurfirmat olümpiasponsorite seast välja

Maailma suuremate nafta- ja gaasifirmade hulka kuuluv Eni on üks Milano Cortina olümpiamängude kohalikke toetajaid. Keskkonnakaitsjad toovad aga välja, et selliste firmade tegevus on kahjulik ja aitab kaasa globaalsele soojenemisele.

Greenpeace'i teatel kiirendatakse sel moel muu hulgas looduslikku lumikatte ja liustikumassi kadumist Alpides ja ka teistes talispordipiirkondades. "Taliolümpiamängud vajavad lund, mitte fossiilkütuseid," ütles organisatsioon oma videos.

Uurimisrühma SLF andmetel tõuseb temperatuur Alpides kaks korda kiiremini kui maailmas keskmiselt. See on sundinud mitmeid Itaalia suusakuurorte end sulgema ja ka mängude korraldajad on pidanud lootma suuresti kunstlumele.

Keskkonnakaitsjate sõnul ei tohiks ettevõtted, mis aitavad kaasa globaalsele soojenemisele, end esitleda üritustel, mille elujõulisus sõltub külmast ilmast. "Saastajad ei tohiks mängudel püünele pääseda. On aeg, et rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) loobuks nafta ja gaasi sponsorlusest," ütles Greenpeace.

Organisatsiooni sõnul võiks ROK võtta eeskuju oma 1988. aastast kehtivast põhimõttest, mil olümpiamängudel keelati tubakatoodete reklaam. Nüüd peaks nende hinnangul tegema sama fossiilkütustega.

Rahvusvaheline olümpiakomitee kommenteeris kriitikale vastates, et mängude planeerimisel keskenduti ökoloogilise jalajälje vähendamisele ja piirkondade toetamisele kliimamuutustega kohanemisel. "Tehakse koostööd paljude partneritega erinevates sektorites, sealhulgas nendega, kes investeerivad ülemaailmse energiasiirdega seotud tehnoloogiatesse ja lahendustesse," lisati.

Greenpeace tõi välja, et nende andmetel suudaks Eni ühe aasta süsinikdioksiidi heitkogused sulatada piisavalt jääliustikke, et täita kaks ja pool miljonit ujumise olümpiabasseini. Eni lükkas selle arvutuse aga tagasi, nimetades seda lihtsustavaks ja ise eksitavaks väiteks.

Ettevõtte sõnul ei arvesta see hinnang fossiilkütuste ülemaailmset nõudlust ega valitsuste rolli kliimapoliitika määratlemisel ja üleminuks vajalike ressursside eraldamisel.

Eni on rõhutanud kliimamuutustega tegelemise olulisust ja jätkab oma sõnul investeerimist energiaüleminekusse osana plaanist viia 2050. aastaks netoheitmed nulli.

Greenpeace ja teine keskkonnarühmitus ReCommon on esitanud Eni vastu ka kliimamuutustega seotud hagi, mille lahendamine on hetkel pooleli.