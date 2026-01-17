X!

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

Kurling
Foto: Kuvatõmmis
Kurling

Olümpiamängudeks valmistuv kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill ei pääsenud Tondiraba jäähallis toimuval kõrgetasemelisel MK-etapil veerandfinaali.

Kaldvee ja Lill said alagrupimängudes kolm võitu ja kolm kaotust. Eesti esipaari kõik kolm kaotust tulid tasavägistes mängudes – ühe punktiga jäädi alla kahele Norra paarile ja lisavoorus ka Rootsi paarile.

Täiseduga läbis alagrupiturniiri Norra olümpiatiim Kristin Skaslien - Magnus Nedregotten. Teisena pääses Kaldvee ja Lille alagrupist edasi Rootsi ning kolmandana veel üks Norra tiim.

Šveitsi olümpiaesindus Briar Huerlimann-Schwaller ja Yannick Schwaller võistles teises alagrupis ning pääses oma alagrupist edasi teisena viie võidu ja ühe kaotusega. Alagrupi võitis täiseduga Jaapani paar Tori Koana ja Go Aoki.

Turniiri võitja selgub Tondiraba jäähallis pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jääkeegli uudised

17.01

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

15.01

Kaldvee – Lill alustasid võiduga koduste konkurentide üle

15.01

OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

08.01

Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

30.12

Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

28.12

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

18.12

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

11.12

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

05.12

Eesti kurlingunaiskond püüab Kanadas olümpiapääset

30.11

Olümpialootused Kaldvee ja Lill: seis ei ole nii halb kui numbrid näitavad

30.11

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

29.11

Eesti kurlingunaiskond kindlustas koha A-divisjonis

28.11

Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

27.11

Eesti kurlingunaiskond pääses B-divisjoni poolfinaali

27.11

Eesti kurlingunaiskond saavutas EM-il kaks olulist võitu

26.11

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

25.11

Eesti kurlingunaised panid Ungari kindlalt paika

24.11

Eesti kurlingunaiskond sai esimese kaotuse, meeskond andis Lätile lahingu

sport.err.ee värsked uudised

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

17.01

Raskekaallased Aktas ja Mäsak kodustel meistrivõistlustel ei vääratanud

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

17.01

Paul Aron: olen selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet

17.01

ETV spordisaade, 17. jaanuar

17.01

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

17.01

Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

17.01

Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

17.01

Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

17.01

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest Uuendatud

17.01

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

17.01

VIDEO | Vendade Selevkode vabakavad Sheffieldi EM-il

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

17.01

Manchesteri derbis jäi peale United

17.01

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

17.01

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

17.01

Tondirabas võisteldi maratonis ja kuue tunni jooksus

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

17.01

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

17.01

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo