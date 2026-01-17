Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

Olümpiamängudeks valmistuv kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill ei pääsenud Tondiraba jäähallis toimuval kõrgetasemelisel MK-etapil veerandfinaali.

Kaldvee ja Lill said alagrupimängudes kolm võitu ja kolm kaotust. Eesti esipaari kõik kolm kaotust tulid tasavägistes mängudes – ühe punktiga jäädi alla kahele Norra paarile ja lisavoorus ka Rootsi paarile.

Täiseduga läbis alagrupiturniiri Norra olümpiatiim Kristin Skaslien - Magnus Nedregotten. Teisena pääses Kaldvee ja Lille alagrupist edasi Rootsi ning kolmandana veel üks Norra tiim.

Šveitsi olümpiaesindus Briar Huerlimann-Schwaller ja Yannick Schwaller võistles teises alagrupis ning pääses oma alagrupist edasi teisena viie võidu ja ühe kaotusega. Alagrupi võitis täiseduga Jaapani paar Tori Koana ja Go Aoki.

Turniiri võitja selgub Tondiraba jäähallis pühapäeval.