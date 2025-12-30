Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

Selle aasta viimane kurlingu segapaaride MK-etapp tõi kokku mitmed tulevastel olümpiamängudel võistlejad. Lisaks Eestile osalesid Göteborgis toimunud turniiril ka Šotimaa, Norra, Rootsi ja USA olümpiakoondised. Alagrupis said Kaldvee ja Lill sel korral ühe võidu ja kolm kaotust ning veerandfinaali ei pääsenud.

Lill kommenteeris, et turniiri tase oli erakordselt kõrge. "Vastased olid väga tugevad ja mängisid väga hästi ning me ei realiseerinud kõiki oma võimalusi. Samas, mängu põhielementidega oleme edasi liikunud ning ka kaotatud kohtumised olid tegelikult võrdsed, kus mängu tulemuse otsustas mõni üksik vise, kus täpsusest jäi puudu," analüüsis Lill. "Me ei ole tulemusega rahul, aga nüüd on ees ootamas intensiivne treeningute periood enne veebruaris algavat olümpiaturniiri. Lisaks toimub jaanuaris ka Eestis kõrgetasemeline kurlingu segapaaride MK-etapp, mis toob siia mitmed olümpiamängudel osalejad."

MK-etapil toetas Eesti kurlingupaari nende treener Steffen Walstad.