Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

Lou Jeanmonnot
Prantsusmaa olümpiakomitee kinnitas viielt alalt – laskesuusatamine, jäähoki, iluuisutamine, kiiruisutamine ja suusamägironimine – esimesed 73 sportlast, kes asuvad veebruaris Milano Cortina olümpiamängudel võistlema.

Prantsusmaa olümpiakomitee kuulas nende viie alaliidu esindajate selgitusi ning otsustas seejärel nende esitatud nimekirjad kinnitada.

Prantsusmaa jäähokiliidu ettepanekul kinnitati Milano Cortina koondisesse 23 nais- ja 24 meesmängijat, viimane meesmängija kinnitatakse 2026. aasta jaanuaris.

Suusamägironimises kinnitati olümpiakoondisesse Emily Harrop ja Thibault Anselmet, kiiruisutamises Violette Braun, Mathieu Belloir, Germain Deschamps, Timothu Loubineaud, Valentin Thiebault ja Giovanni Trebouta. Laskesuusatajatest saavad uuele aastale kindla tundega vastu minna Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Julia Simon, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin ja Eric Perrot. Iluuisutamisest kinnitati üksiksõitjad Lorine Schild, Kevin Aymoz ja Adam Siao Him Fa, jäätantsijad Geoffrey Brissaud, Evgenia Lopareva, Guillaume Cizeron ja hiljuti kodakondsuse saanud Laurence Fournier Beaudry ning paarissõitjatest Pavel Kovalev ja Camille Kovalev, kes saavad kaasa teha vaid võistkonnavõistlusel.

Toimetaja: Maarja Värv

